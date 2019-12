Rimac C_Two, attesa per il 2020

Ultimo mese di test a Nardò, ma il lavoro continua per Rimac. L'obiettivo è terminare l'hypercar stradale che finora è stato, seppur estremo e affascinante, un concept. Per Rimac C_Two c'è una data di presentazione, pare essere la fine del 2020: serve ancora tempo e i tecnici stanno puntando molto su una fase di sviluppo incentrata sulla dinamica di marcia.

L'impianto è una delle tante "case" dell'ingegneria Porsche, che dell’azienda croata è entrata nella proprietà con un importante investimento.

Hyundai e Rimac insieme per lo sviluppo di una supersportiva elettrica

Nel rinnovato impianto in Puglia, Rimac ha lavorato sulle caratteristiche del sistema di sterzo, sull’assetto, le gomme e, aspetto ampissimo, il perfezionamento della dinamica di marcia.

Rimac C_Two California: gli scatti

Ambito più che mai ampio anche in virtù dello schema di motogeneratori elettrici adottato dalla hypercar. Quattro MGU, due su ciascun asse, e rispettivamente a trasferire la coppia su una singola ruota, dettaglio che consente un affinamento e un controllo della dinamica – in accelerazione e in rilascio dell’acceleratore – totale per come può condizionarsi il comportamento in curva.

Quattro motori elettrici

Non meno importanti, le sospensioni attive nel controllo e variazione dell’altezza da terra. I prossimi mesi saranno di “fine tuning” spiegano dall’azienda croata, ovvero le regolazioni di fino per validare il progetto stradale.

C_Two concept si è presentata al Salone di Ginevra con quattro motori elettrici per 1.915 cavalli e 2.300 Nm di coppia, valori di picco, grazie ai quali superare i 400 km/h in velocità massima, completare lo 0-100 orari in 2” e lo 0-300 in meno di 12”. Energia ai quattro MGU fornita dal pacco batterie da 120 kWh da 720 volt.