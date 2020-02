Volvo per le cinture obbligatorie, la richiesta all'ONU

Siamo abituati a conoscere Volvo come uno dei marchi che ha sempre dato particolare importanza all'argomento sicurezza. Nonostante le misure precauzionali, il numero dei morti sulle strade di tutto il mondo si attesta intorno a 1,35 milioni di persone. La Casa svedese, allora, ha deciso di rivolgersi direttamente all'ONU. L'occasione si è presentata durante la Conferenza Globale per la sicurezza stradale di Stoccolma, durante la quale è stato richiesto l'obbligo delle cinture di sicurezza in tutti i Paesi, oltre ai fondi per gli utenti deboli della strada.

Nuovo Codice delle strada: multe salate per guida al cellulare

Volvo XC40 Recharge, le foto dell'elettrica

Marciapiedi e piste ciclabili protetti

Al momento solo in 102 Paesi del mondo vige l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza quando si viaggia in automobile. “I dati globali – spiega Malin Ekholm, responsabile del centro sicurezza di Volvo - evidenziano un’importante disparità nell’ambito della sicurezza stradale. I divari esistenti devono essere colmati attraverso l’impiego della tecnologia, ma anche creando e favorendo una cultura della sicurezza a livello mondiale. È importante che si comprendano e affrontino le differenze di utilizzo delle cinture di sicurezza nei vari Paesi”.

Ma la Casa svedese, oltre alla sicurezza degli automobilisti, punta a quella degli utenti deboli della strada, ovvero pedoni e ciclisti. Che rappresentano, insieme ai motociclisti, oltre il 50% delle vittime della circolazione. Volvo propone, per ridurre questi numeri, fondi per mettere in sicurezza e creare marciapiedi e piste ciclabili protetti e segnalati. Soprattutto nelle regioni più povere del mondo: secondo l'OMS nei Paesi in via di sviluppo il rischio di morire sulla strada è tre volte maggiore rispetto a quello delle nazioni sviluppate.

Nuovo Codice della Strada, stop dal Tesoro: “Non ci sono i soldi”

Volvo in prima linea

L'invenzione delle cinture di sicurezza con lo schema attuale è stato inventato dalla stessa Volvo, che le introdusse sulle proprie auto già nel 1959. Le cinture a tre punti sono, ad oggi, il sistema che ha salvato più vite sulle strade. Anche considerando che gli altri dispositivi di sicurezza, a partire dagli airbag, sono inefficaci se non si è saldati al sedile.

Volvo, LifeGate PlasticLess contro la plastica in mare FOTO

Ma le innovazioni introdotte da Volvo nel campo della sicurezza sono state numerose. Nel 1944 la PV444 fu dotata di una gabbia intorno alla vettura e di un vetro laminato, mentre negli anni '60 proprio Volvo introdusse il seggiolino rivolto all'indietro.

In Italia

In Italia le cinture di sicurezza sono obbligatorie dal 1988 sui sedili anteriori. Nel corso degli anni l'obbligo è stato esteso anche per i passeggeri che viaggiano sui sedili posteriori e a tutti i mezzi che ne siano dotati, dalle microcar agli autobus extraurbani fino ai mezzi di lavoro. Le uniche eccezioni ammesse riguardano forze dell'ordine, personale medico e istruttori di guida nell'esercizio delle loro funzioni, oppure persone con patologie particolari. Oltre, naturalmente, a chi guida vetture storiche che sin dall'immatricolazione siano prive delle cinture.

Nel nostro Paese guidare senza cintura comporta, oltre alla sanzione amministrativa, anche la perdita di cinque punti sulla patente, e nel caso in cui l'infrazione venga ripetuta nel biennio può scattare la sospensione della patente. Il guidatore, inoltre, deve assicurarsi che tutti i passeggeri siano legati ed è da questo punto di vista responsabile dei minori.

Volvo XC40 Recharge: caratteristiche, design e allestimenti