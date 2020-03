Lewis Hamilton, quanto amore per il Barcellona FOTO

Lewis Hamilton sfreccia verso il mondiale di F1 2020 in programma in Australia, a Melbourne, nel weekend del 13-14-15 marzo. Il pilota inglese, a caccia del settimo titolo iridato piloti, che lo porterebbe ad agganciare in cima all’albo d’oro un’altra leggenda come Michael Schumacher, è stato tra i più attivi nei test prestagionali che hanno coinvolto tutte le scuderie del Circus a Barcellona, nel circuito di Montmeló, dove ha fatto parlare di sé soprattutto per l’innovazione del DAS applicato al volante della sua monoposto.

‘Visca el Barça’

Ma Hamilton non è solo sceso in pista a bordo della sua Mercedes W11. Durante le settimane passate in Spagna, infatti, Lewis ha avuto modo di far conoscere al mondo la sua passione calcistica, una fede tutta blaugrana, quella per il Barcellona, con tanto di foto postata sui social.

Hamilton ha così ringraziato la società catalana per avergli spedito la maglietta personalizzata, senza numero ma con il suo cognome sulla schiena, promettendo di tifare per Leo Messi e compagni nella sfida contro il Real Madrid del 1° marzo. Peccato che le energie positive di “Hammer” non siano bastate ai blaugrana, che allo stadio Bernabeu di Madrid hanno perso il ‘Superclasico’ con il punteggio di 2-0.

Carlos Sainz contrariato...

La foto ha scatenato tantissimi commenti. Su Instagram, ad esempio, Il difensore francese del Barça Samuel Umtiti ha apprezzato, reagendo con due fiamme e il gesto del 'no worries' ('nessun problema') con le dita.

Ma il commento più divertente è stato senza dubbio quello di Carlos Sainz jr., pilota spagnolo della McLaren, e tifoso del Real Madrid, che ha scritto: 'Hey amico, dobbiamo parlare, seriamente. #halamadrid'.