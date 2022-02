Nave carica di Porsche, Bentley e Lamborghini va a fuoco: milioni di euro bruciati!

Un'auto elettrica esplosiva

L’enorme rogo sarebbe nato, secondo le testimonianze dell’equipaggio, a causa di una delle batterie delle auto elettriche a bordo. Il litio presente nelle stesse avrebbe alimentato le fiamme e reso complicato l’intervento per placare l’incendio, tanto da rendere necessario l’aiuto di un’imbarcazione della Smit, specializzata in salvataggi in mare. Il problema gravissimo della scarsa sicurezza delle auto elettriche torna quindi al centro della cronaca, con le Case automobilistiche che continuano a dichiararsi non responsabili per i diffusi incendi delle batterie delle vetture.

Danno multimilionario

A fare la conta dei danni è la testata giornalistica Handelsblatt, che con un’e-mail interna della Volkswagen parlava di 3.965 vetture, tra Porsche (1.100 come confermato dalla Casa automobilistica tra le quali una destinata allo youtuber Matt Farah), Audi, Lamborghini e Bentley (189). Ad andare in fumo sono state quindi diverse centinaia di migliaia di euro, ma la buona notizia è che almeno i 22 membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo: un’operazione delicata portata avanti dalla marina e dall’aviazione portoghese, aiutati dalla vicinanza del mercantile alle isole.

Packed with over 3,900 Lamborghini, Audi and Porsche, the transporter 'Felicity Ace' gutted in flames in the mid of the Atlantic Ocean. The crew members were rescued by the Portuguese Navy and Airforce.#FelicityAce pic.twitter.com/118Psq3m1q — Urooj Khan TOI (@UroojkhanTOI) February 19, 2022

