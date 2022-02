Marracash festeggia il disco di platino con una Maserati Ghibli speciale da 200mila euro

È un momento luminosissimo per la carriera di Marracash . Il rapper, che ha appena vinto il disco di platino per il brano Nemesi , composto e cantato insieme al cantante Blanco , ha coronato questo fantastico periodo con una sorpresa inaspettata: una Maserati Ghibli Operanera limited edition, ovviamente ripresa e sfoggiata sui social del cantante.

Il SUV esclusivo di Fukiwara con 330 CV

Una supercar così particolare non poteva che finire nelle mani di un personaggio eccentrico e originale. Lo stile inconfondibile di Marracash, unito alla sua musica, è ciò che fa innamorare di lui soprattutto le teenager. Il 42enne siciliano recentemente ha voluto mostrare con orgoglio attraverso il suo profilo Instagram la nuova arrivata in casa sua, una Maserati Ghibli Operanera da 200mila euro, "scartata" dal telo che la copriva da un addetto con tanto di guanti. Arrivata la sera il cantante ha voluto ovviamente provare il suo nuovo gioiellino per le vie di Milano.

Il modello nasce dalla collaborazione tra Maserati e Hiroshi Fukiwara, padre giapponese della street culture che insieme hanno dato vita alla doppia particolarissima versione Operanera e Operabianca in soli 157 esemoplari. Il colore non riguarda soltanto la carrozzeria ma anche i dettagli, come le maniglie e i cerchi. Gli interni in Alcantara presentano inserti argento e il Tridente sui poggiatesta. Il motore da 330 CV permette il raggiungimento di una velocità massima pari a 255 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 in soli 5,7 secondi.

