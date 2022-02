Benzema ci ricasca: ecco la McLaren 756 LT Spider da 350mila euro

In questi giorni in cui il Real Madrid si tiene stretta la vetta della classifica di Liga a 6 punti di vantaggio sul Siviglia, Karim Benzema si gode il luminoso periodo della sua squadra facendosi un regalino. Sul suo profilo Instagram è infatti comparsa una foto che lo ritrae accanto al suo nuovo bolide, una McLaren 756 LT Spider azzurra da 380mila euro .

Beato tra 765 cavalli della sua supercar

Mentre Paulinho, ex ala del Cordova, distrugge la sua McLaren in vacanza in Brasile finendo contro un albero, in Spagna c’è chi ne aggiunge una al suo garage multimilionario. Il fortunato è Karim Benzema ha deciso quindi di rilassarsi e di ripagare il suo impegno nella squadra acquistando una McLaren 756 LT Spider color azzurro, sulla quale di certo non passerà inosservato per le vie di Madrid e che si unisce agli altri gioillini Ferrari, Lamborghini e Mercedes.

Tantissimi sono stati i commenti dei suoi amici calciatori accanto al post pubblicato: “Fermala” ha scritto ironicamente Rio Ferdinand, mentre “Un altro pianeta” è il commento di Meunier che aggiunge anche un piccolo razzo in riferimento alla velocità del bolide. Quest’automobile da 765 CV è un omaggio alla versione da corsa della McLaren F1. Basato sulla 720S, il modello da 380mila euro può raggiungere i 330 km/h e passare da 0 a 100 in 2,8 secondi.