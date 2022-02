Prende la nave e abbandona la sua auto nel porto ma alla fine dopo un anno...

Un turista inglese, dopo essersi goduto la vacanza in Sardegna, un anno fa è ripartito dall'isola prendendo una nave dal porto di Sant'Antioco, comune in provincia di Carbonia-Iglesias. Peccato però che su quel molo abbia lasciato anche la sua auto, che per un anno intero è così rimasta ferma, parcheggiata e lasciata ad arrugginire. E dopo aver coinvolto persino il Consolato inglese e il Ministero degli Esteri, quell'auto - che aveva ovviamente targa straniera - è stata rimossa.