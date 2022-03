L'auto gli blocca il vialetto di casa: prende il trattore e la distrugge! VIDEO

Una macchina che bloccava il suo vialetto d'ingresso , nella sua proprietà che dà sulla strada principale. Un agricoltore britannico , stufo della presenza di quella vettura, ha agito con le maniere forti, e ha usato il suo trattore per capovolgere la vettura e liberare finalmente il passaggio. Solo che a riprenderlo c'erano delle videocamere, con l'episodio - avvenuto lo scorso agosto - che oggi è diventato virale, mentre il contadino si è recato in tribunale.

La dinamica dei fatti

Robert Hooper, 57 anni, è stato accusato di guida pericolosa e atto criminale. Ma, sfruttando un precedente legale vecchio di 400 anni - conosciuto come il caso Semayne - che dice che ognuno ha il diritto di difendere la propria casa, Hooper è stato in grado di respingere le accuse, nonostante le prove video che lo mostrano distruggere la Vauxhall (Opel) Corsa. Il tutto è partito da Charlie Burns, uno dei due passeggeri, che ha consumato ben sette bottiglie di birra in un pub nel nord-est dell'Inghilterra. Come riporta la testata The Guardian, durante il tragitto verso casa, si è imbattuto nel suo amico, Elliott Johnson, la cui Corsa aveva subito una doppia foratura, ed era stata parcheggiata davanti l'ingresso dell'abitazione del contadino.

Spazzaneve impazzito getta neve e fango sulle auto: l'impatto è drammatico VIDEO

Quest'ultimo ha sostenuto che Burns fosse diventato aggressivo quando ha chiesto educatamente ai due ragazzi di spostare l'auto perché stava bloccando l'accesso alla fattoria. Il 21enne avrebbe poi dato due pugni a Hooper, spaccandogli il labbro e portandolo a minacciare i due che dovevano spostare l'auto immediatamente, o l'avrebbe fatto lui al posto loro. Che è esattamente quello che è successo.

Distrugge l'auto con il trattore: il video

Il video mostra Hooper che spinge la Corsa verso la strada con il suo trattore, mentre Burns dà dei calci al mezzo agricolo. Poi Hooper solleva la parte posteriore della Corsa da terra, la capovolge sul fianco e la spinge sulla strada pubblica. Inoltre, subito dopo appare Elliot, il proprietario dell'utilitaria, che cerca di raggiungere Hooper: quest'ultimo, mentre gira il trattore per tornare alla sua fattoria, colpisce Elliot con il veicolo e lo scaraventa a terra. Non si sa chi abbia pagato i danni alla Corsa, ma il contadino è stato assolto dalle accuse. E siamo pronti a scommettere che non avrà più problemi con le persone che bloccano il suo vialetto.