Chelsea, patente ritirata e super sanzioni per Ross Barkley: che guaio in Mercedes!

Lampard, follia al volante della Mercedes: il telefono in una mano, caffé nell'altra!

Recidivo e ora con l'autista

Per uno che guadagna più di 130mila euro a settimana, doverne pagare solo 400 è come comprare un pacchetto di caramelle. L’idolo dei tifosi dei Blues infatti ha sofferto di più all'ipotesi di non poter guidare il suo gioiellino per sei lunghi mesi, piuttosto che il dover pagare la multa ricevuta.

Le paure di Barkley di luglio poi sono diventare realtà in questi giorni quando il giudice ha emesso la sentenza che ha confermato le sanzioni e ha accertato che il mediano era stato trovato a Wandsworth, nel sud ovest di Londra, alla guida mentre utilizzava il telefono. Oltre alla multa e alla sospensione dell patente per sei mesi, il classe '93 si è visto anche decurtare 6 punti.

Nel frattempo, dopo le tante violazioni al codice della strada, e ancora prima che veisse confermata quest'ultima infrazione, Barkley ha chiamato un autista per assicurarsi di arrivare agli allenamenti in auto senza problemi.

