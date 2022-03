Roma, deposito giudiziario in fiamme: bruciati 500 motorini

Chiusa la complanare

Intorno all’1.30 della scorsa notte, tra l’1 e il 2 marzo, un incendio è divampato nei pressi del Grande Raccordo Anulare al bivio don la diramazione di Roma Nord, in via di Settebagni. Le fiamme hanno preso vita all’interno di un deposito giudiziario dove giacevano i 500 mezzi destinati ad essere rottamati. Repentino l’intervento dei pompieri che hanno placato le fiamme con l’aiuto di due autobotti. La Polizia di Stato è stata inoltre costretta a chiudere, in via precauzionale, il tratto di strada adiacente al rogo per facilitare le operazioni di spegnimento ed evitare danni ben peggiori. Intanto le indagini per scoprire l’origine delle fiamme sono in corso, ma fortunatamente non si registrano né intossicati né feriti.

