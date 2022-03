Napoli, fanno sesso in auto in pieno giorno e beccano 10.000 euro di multa

Fanno sesso in auto, la multa è salatissima

L'episodio è avvenuto davanti al Centro Direzionale di Napoli. È lì che la coppia di amanti, all'interno dell'auto, ha cominciato a fare sesso noncurante del fatto di essere in pieno giorno e di un eventuale passaggio di persone. A coglierli sul fatto è stata una pattuglia dei Carabinieri della compagnia di Poggioreale.

Sesso in auto davanti ai passanti: maxi multa e denuncia

La coppia è stata quindi fatta scendere dalla vettura e per loro è così scattata la multa di 10.000 euro per atti osceni in luogo pubblico. E per certi versi, sono stati anche fortunati, dato che la legge italiana prevede che tale reato, se fosse particolarmente grave, potrebbe essere punito anche con il carcere. Insomma, siamo sicuri che la prossima volta i due amanti troveranno un luogo più appartato. Consigliamo casa propria: lì è sicuro che non li noterà nessuno.

Cina, sesso sul balcone: donna precipita su un'auto