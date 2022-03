Sesso in auto davanti ai passanti: maxi multa e denuncia

Multa salatissima per due uomini di 48 e 63 anni che, davanti a tutti e in pieno giorno, hanno deciso di fare sesso in auto a Briosco, nella provincia di Monza e della Brianza. I passanti che hanno assistito alla scena hanno segnalato l’episodio ai carabinieri che, dopo poco, sono intervenuti e hanno sanzionato i due amanti.