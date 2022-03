Leeds, Junior Firpo regala una Lamborghin alla sua Julia: lei la vernicia tutta di rosa!

Compi 25 anni e ricevi in regalo una Lamborghini Urus . Un privilegio destinato a pochi, tra cui Julia Torralbo , moglie del calciatore del Leeds Junior Firpo , che ha avuto in dono il suo super SUV lo scorso ottobre. Oggi, Julia ha deciso che la vettura, con carrozzeria grigia, doveva avere un tocco di personalità, e l'ha riverniciata interamente in rosa .

Il SUV da 200.000 euro tutto in rosa

Julia ha così postato la sua Lamborghini rosa su Instagram, commentando il post con un eloquente "Innamorata del mio bambino". Firpo, ex Barcellona, ha speso l'equivalente di quasi 200mila euro per acquistare Urus. Evidentemente, il grigio era poco femminile, e sua moglie ha deciso di trasformare la sua macchina dando sfogo alla propria personalità, per un wrapping divenuto virale in breve tempo.

Dal canto suo, il terzino sinistro ha aggiunto l'Urus al suo parco auto, di cui non ci sono notizie sui social. Anche se all'inizio di quest'anno ha pubblicato un video di se stesso che gira per Leeds nella sua Mercedes-AMG G63 da 175.000 euro. Ma la sua coupé è interamente nera: almeno in quel caso, nessun tocco di rosa.

