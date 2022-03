Alfa Romeo 33 che partecipò a Le Mans nel 1970: all'asta per 2 milioni di euro

Nel 1970, alla 24h di Le Mans, tra le vetture partecipanti c'è l'Alfa Romeo 33. L'anno successivo, nelle sale, esce il film "Le 24 ore di Le Mans", con Steve McQueen, sempre con protagonista questa vettura. Il prossimo 14 maggio a Montecarlo RM Sotheby's batterà all'asta uno di questi esemplari, per l'esattezza la 33/3 numero 35 guidata da Nanni Galli e Rolf Stommelen, ritiratasi per un guasto tecnico dopo essere rimasta in seconda posizione per gran parte della gara. Ma per acquistarla serve un portafogli decisamente spazioso.