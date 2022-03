Roma, va a ritirare l'auto rimossa con una patente falsa ma...

Come sono andati i fatti

Come spesso capita a molti automobilisti che non rispettano le regole sul parcheggio, al giovane è stata rimossa l’auto per una sosta irregolare, a cui si è aggiunta la consueta multa. Per ritirare il mezzo al deposito, il 23enne ha mostrato agli agenti della Polizia Locale, sul posto per le procedure di restituzione, una patente della Repubblica Moldava. Il documento però non ha convinto le forze dell’ordine: nonostante a una prima occhiata non ci fosse nulla di strano, gli agenti hanno voluto indagare e dopo qualche ricerca e verifica (sfruttando la tecnologia per rilevare i documenti falsi) è emersa la verità: la patente era falsa. Per il giovane è scattata quindi la denuncia e il sequestro della finta licenza di guida. Non è finita qui: gli agenti stanno ancora indagando, questa volta sul veicolo, perché sembrano essere emerse delle anomalie sulle procedure di immatricolazione. L’ipotesi che al momento emerge, ma tutta da provare, è quella di una vera e propria catena di contraffazione.

