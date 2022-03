Frosinone, raduno di auto modificate: residenti spazientiti fanno sequestrare mezzi e documenti

Decine e decine di vetture potenziate hanno squarciato il silenzio nella cittadina di Castelliri, nel frusinate. Il continuo rombo dei motori delle automobili modificate che si erano riunite in via Muraglione ha fatto arrabbiare non poco i residenti che hanno deciso di chiamare le Forze dell’Ordine per risolvere la questione.

Serata rumorosa

Notte movimentata tra le vie di un piccolo quartiere in provincia di Frosinone. I Carabinieri della Stazione di Isola del Liri arrivati sul posto del raduno hanno controllato 20 vetture e i documenti dei rispettivi proprietari rilevando diverse violazioni al codice stradale. Oltre al sequestro di 4 documenti di circolazione, un veicolo di grossa cilindrata è stato confiscato perché non assicurato. Uno dei conducenti era sprovvisto di patente, un altro ne possedeva una scaduta, mentre un terzo non aveva sottoposto la vettura a revisione. Ben quattro proprietari non avevano segnalato sulla carta di circolazione le modifiche apportate alle autovetture e sono stati per questo sanzionati. Insomma, una serata da dimenticare per questi ragazzi orgogliosi del frastuono dei loro motori che hanno concluso invece la festa col rumore delle sirene.

