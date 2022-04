Maguire, imprevisto in Range Rover: un camion gli blocca la strada

Momento no per il capitano del Manchester United, Harry Maguire, reduce dai fischi di Wembley che hanno scosso un po’ tutto il calcio inglese. Il difensore non sta certo vivendo il suo momento migliore in Premier League, ma quando veste la maglia dell'Inghilterra, riesce a lasciare da parte ogni ombra dei Red Devils. Non la pensa così però la tifoseria inglese, che durante l’amichevole del 29 marzo vinta per 3-0 dall’Inghilterra contro la Costa d’Avorio, ha aspramente fischiato il difensore centrale. E anche se il sostegno dei compagni non è mancato, Maguire continua ad avere problemi pure fuori dal campo. Questa volta a oscurare il suo umore è stato… un camion.

Maguire, in ritardo all'allenamento?

Dopo la settimana difficile, Harry Maguire ha ripreso, come i suoi compagni, gli allenamenti col Manchester United. E proprio nel tragitto per raggiungere l’Aon Training Complex, la struttura in cui la squadra si allena, si è trovato ad attenderlo, proprio dietro l’angolo, un bell’imprevisto. A bordo della sua Range Rover, il centrale e capitano dello United, ha trovato sulla strada un grosso camion che gli ha sbarrato il passaggio. Il motivo? Un mezzo di quelle dimensioni e un Suv che si incrociano lungo una stretta strada di campagna come quelle nei pressi di Carrington (villaggio in cui ha sede l’Aon Training Complex) possono avere qualche problema.

Il camion, infatti, avanza faticosamente in direzione della Range Rover, impossibilitata quindi a passare: Maguire non ha potuto far altro che accostare e permettere al mezzo di continuare il suo tragitto. Chissà se, con questo imprevisto, il giocatore sarà riuscito ad arrivare in tempo agli allenamenti e a non far infuriare anche Rangnick, oltre ai tifosi.

