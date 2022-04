Aston Martin, in vendita la Virage appartenuta a Massimo Moratti

Di Aston Martin Virage , nel corso degli anni '90, ne sono state prodotte poco più di 1.050 esemplari in totale. Uno di essi è appartenuto a Massimo Moratti , ex presidente dell'Inter. Oggi, quell'auto cerca un nuovo proprietario. E l'annuncio è stato pubblicato da un privato di Roma sul noto portale web AutoScout24.

Che eleganza, l'Aston Martin di Massimo Moratti

L'Aston Martin Virage in questione è stata immatricolata nel gennaio 1990, acquistata da Massimo Moratti, suo primo proprietario, ai tempi in cui il petroliere non era ancora diventato massimo azionista dei nerazzurri di Milano. La coupé inglese ha poi avuto altri due proprietari e ha percorso 96.000 km in tutto. Si tratta dell'ultima Virage costruita a mano con esterni in verde e interni beige. Un abbinamento elegante e raffinato, che ben si abbina alla potenza del V8 da 310 cv abbinato alla trasmissione manuale a 5 marce.

Condizioni perfette, prezzo di 85.000 euro

La Virage in vendita è stata mantenuta in condizioni ottime, ed è ancora dotata della trousse originale dei documenti, compreso il libro tagliandi, di cui l'ultimo effettuato nel 2021. Verrà consegnata al nuovo proprietario con un treno di gomme nuovo. Gli interni, sottolinea l'attuale proprietario, sono come nuovi e non presentano alcun segno. Il prezzo è di 85.000 euro.

Cristiano Ronaldo si regala la nuova Aston Martin: il suo garage supera i 20 milioni