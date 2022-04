Rooney e il consiglio per Harry Kane: "Vatti a comprare una Ferrari"

Ci sono calciatori che vivono la loro vita tra il campo e i social network, quelli che si destreggiano tra serate in discoteca, ragazze bellissime e auto di lusso. Poi c’è chi mantiene un profilo basso, chi preferisce utilizzare Instagram senza dargli troppa importanza ed evitare di essere paparazzato a bordo dell’ennesimo bolide. È il caso di Harry Kane, elogiato da Wayne Rooney durante il Monday Night Football di Jamie Carrangher, il quale ha consigliato al campione del Tottenham di acquistare una Ferrari per far parlare di sè.