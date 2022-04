Roma, ladri di marmitte colpiscono ancora: smontano le Smart fuori dal cinema

Nella serata di giovedì 31 marzo, quella che a Roma è ormai conosciuta come la " banda delle Smart ” o " banda dei marmittari " ha messo a segno un altro colpo nel parcheggio del cinema The Space di Parco de’ Medici . Ben 4 sono state le vetture manomesse e centinaia di euro di danni.

Attenzione, proprietari di Smart!

Il piazzale è ormai un obiettivo fisso per i delinquenti che sanno di poter approfittare del lungo tempo che i proprietari delle auto passano all’interno del cinema o della sala giochi per commettere il loro crimine. Un piano ben studiato e realizzato, un lavoretto ormai facile e veloce da realizzare: sdraiati sull’asfalto, i ladri rompono il paraurti posteriore e svitano i bulloni per portar via la marmitta. È questo l’iter seguito giovedì sera nel parcheggio del cinema, dove i proprietari di 4 Smart hanno trovato la brutta sorpresa ad attenderli nel loro fine serata. Immediato l’intervento delle Forze dell’Ordine che hanno inoltre trovato segni di forzatura di una portiera, probabilmente con l’intenzione di rubare lo sterzo.

Intanto la rabbia dei proprietari delle auto si è fatta sentire: “Abbiamo dovuto chiamare il carro attrezzi per far portare via l’auto. A questo costo si somma quello per l’acquisto di un altro catalizzatore e il costo dell’intervento: praticamente abbiamo speso 600 euro per vedere Batman", ha spiegato un ragazzo chiaramente seccato.

