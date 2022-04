La nuova passione di Steven Zhang non è l'Inter ma una McLaren da 2 milioni FOTO

La passione per le auto nel mondo calcistico è cosa oramai nota. Questo amore, vivo nei calciatori che amano sfoggiare le loro “compagne” a quattro ruote, spesso si estende anche i presidenti delle squadre. È il caso del trentenne Steven Zhang , il più giovane presidente che l'Inter abbia mai avuto in carica , nominato nel 2018 per sostituire Erick Thohir . Stregato da una McLaren Speedtail , Zhang è stato visto di recente a Milano a bordo del suo nuovo diamante (come si vede dalla foto comparsa sui social e divenatta virale) , mentre attraversava le vie del centro della città. Il modello, che ricorda un'auto da gara di Formula 1, si può considerare un pezzo raro : è stato infatti prodotto in appena 106 esemplari , tutti già terminati.

McLaren Speedtail: fino a 403 km/h

La sportiva è spinta da un motore 4.0 biturbo ibrido, in grado di arrivare da 0 a 100 km/h in poco più di 3 secondi, da 0 a 200 km/h in 6,6 secondi e da 0 a 300 km/h in circa 13 secondi. La supercar, la cui velocità massima è di 403 km/h, è la rivisitazione in chiave moderna della McLaren F1 realizzata all’inizio degli Anni Novanta dall’ex ingegnere di Formula 1 Murray, e di cui anch’essa erano stati realizzati solo 106 esemplari dal 1993 al 1998. L'attuale McLaren Speedtail, quella nel garage del presidente nerazzurro, ha un valore di 2 milioni di euro.

Nella collezione di Zhang però, la McLaren non è l’auto più costosa. Il presidente, infatti, ha anche una Pagani Huayra personalizzata con i colori della squadra dell’Inter, che vale 2,3 milioni di euro.