Lukaku e Maserati Grecale, promozione social per il Suv del Tridente

Che Lukaku abbia un debole per le auto di un certo livello, non lo scopriamo di certo adesso. E in particolare per le Maserati . L’attaccante del Chelsea, che le voci di mercato vogliono di ritorno all’Inter, custodisce nel suo garage una MC20 da 220mila euro . Non solo. È anche testimonial del Marchio : nel 2021 è stato protagonista del video promozionale della Levante Trofeo e proprio in queste ore, sul suo Instagram, ha fatto sognare i fan con alcune stories sulla Grecale .

Maserati Grecale: presto nel garage di Lukaku?

Il nuovissimo Suv del Tridente appena presentato sarà disponibile in tre versioni, GT, Modena e Trofeo, con potenze fino a 530 cavalli, e sarà anche elettrico. E al suo debutto non poteva certo mancare la speciale promozione del testimonial per eccellenza del Marchio, Lukaku appunto. Nelle sue Instagram stories (con un profilo che vanta 8,7 milioni di follower), l’attaccante del Chelsea ha dato il benvenuto nell’esclusiva famiglia del Tridente al nuovo Suv (di taglia più piccola del Levante). Per adesso solo qualche storia, dicevamo, ma come è successo in passato con altri modelli, presto potremmo vedere il belga a bordo della Grecale, chissà se solo per “doveri” di contratto o per piacere, aggiungendo così un altro prezioso esemplare alla sua ricca collezione.

