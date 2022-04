Napoli, 12enne guida una Smart e pubblica il video sui social

Le strade di Arzano sono state recentemente teatro di un fatto gravissimo, sia per il gesto in sé che per la risonanza che lo stesso ha avuto dopo essere stato sfoggiato su Tik Tok. Un 12enne si è infatti ripreso alla guida di una Smart incurante del pericolo in cui stava mettendo se stesso e gli altri automobilisti. L’adolescente, secondo alcune testimonianze, farebbe parte di una famiglia coinvolta in attività criminali.