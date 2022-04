Milano, spari alle auto in sosta: ma i bersagli sono... foto porno!

Episodio singolare quello successo in via Muratori a Milano nei giorni scorsi. Un uomo di 51 anni, nonché ex avvocato residente nella città meneghina, è stato denunciato venerdì 8 aprile per aver sparato a delle auto parcheggiate in starda, causando ovviamente dei danni. La segnalazione dell'accaduto è stato talmente grave da arrivare anche ad un Centro psicosociale. Il movente che avrebbe spinto l'uomo ad agire in questa pericolosa maniera è ancora più singolare: si divertiva ad attaccare sui veicoli in sosta delle immagini pornografiche, che poi utilizzava come dei bersagli da centrare.