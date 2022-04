Nuova BMW M2, spunta una foto del nuovo modello realizzato in Messico

Arrivano parecchie novità da BMW, che annuncia l'inizio della produzione della nuova M2 entro la fine del 2022. Il modello, che possiamo definire come il più compatto tra le M o in alternativa il più potente tra le Serie 2 Coupé, sarà prodotto unicamente in Messico, nello stabilimento di San Luis Potosì. E poi da lì verrà esportata in tutto il mondo.