Prova Kia Picanto: Non solo per la città

In occasione del ventesimo compleanno di Picanto, la prima è del 2004, è arrivata la quinta generazione della piccolina di Casa Kia, con linee di carrozzeria molto meno rotondeggianti rispetto alle precedenti, e per festeggiare questo traguardo viene proposto uno specifico allestimento, 20th Anniversary Edition, che non necessita di spiegazioni. Ciò che è importante sottolineare è che il rinnovamento della Picanto non riguarda solo il design esterno, ma anche un adeguamento alle esigenze odierne in termini di dotazione, senza limitarsi alle ultime specifiche di legge per quanto concerne le assistenze alla guida. Purtroppo tali adeguamenti vanno a riflettersi pure sul motore: vuoi per questioni di economia produttiva, vuoi per rispetto delle normative sulle emissioni, infatti, la Picanto viene ora dotata del 1.0 a 3 cilindri e 12 valvole “aspirato” (con iniezione Dual Port) in una variante che perde 4 cavalli rispetto al predecessore. Adesso vengono messi a disposizione giusto 63 cv, unitamente a 98 Nm di coppia motrice. Ciò va a influenzare la guida, perché quando si cerca un maggior brio si deve insistere sulle marce basse, anche perché il cambio manuale a 5 rapporti è tendenzialmente lungo. Le caratteristiche elencate si manifestano numericamente con i nostri rilevamenti: nonostante il peso non passi la tonnellata (985 kg) in accelerazione da 0 a 100 km/h non si riesce a far meglio di 14”37, comunque più favorevoli dei 15”60 “ufficiali”. Anche in velocità massima si ottiene un riscontro significativamente più accettabile: 154,2 km/h anziché i 145 dichiarati. Tuttavia i “sacrifici” in termini di prestazioni vengono ripagati quando andiamo a considerare i consumi, ottenendo una media di 18,5 km/litro che permette di competere e primeggiare anche rispetto a tante ibride. Le caratteristiche tecniche già sottolineate si manifestano anche in questo caso, con un consumo a 90 orari costanti che arriva addirittura a sfiorare i 26 km/litro, mentre in città non si fa meglio di 15 km/litro. Questo proprio perché, come scritto, la potenza non esagerata porta anche ad un maggior uso del cambio e del pedale destro. Va comunque sottolineato come in ambiente urbano la Picanto resti una vetturetta molto agile, piuttosto precisa nella guida, che sa disimpegnarsi bene in tante situazioni e soprattutto in parcheggio: i soli 361 cm di lunghezza si fanno apprezzare, pur se talvolta si desidererebbe un po’ di sterzata in più.