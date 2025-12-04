Bigster Mild Hybrid G-140 efficienza e comfort Dacia

ATTENTA AI CONSUMI

Dacia rende Bigster ancor più accattivante con una nuova proposta di motorizzazione all’insegna di autonomia e attenzione massima ai consumi: Bigster Mild Hybrid G-140 è l’interessante proposta con motore bifuel, il benzina/GPL da 140 cv, un inedito sul mercato. Dacia si può visualizzare come una sorta di “forziere del tesoro” per il Gruppo Renault, fa cassa e volumi, prima in Europa nel mercato del GPL con la doppia alimentazione disponibile su tutta la gamma: in Italia 4 su 5 clienti Dacia puntano sul GPL, a conferma dell’affidabilità e della convenienza economica dei suoi modelli. E questa proposta porta ancor più attenzione in una fascia di mercato che non vuole rinunciare ma non può nemmeno guardare in alto nella scala dei prezzi. «Bigster comprende tutte le dotazioni essenziali richieste dai clienti del segmento C-Suv ponendo l’accento su comfort e praticità, con un’ampia scelta di equipaggiamenti disponibili a seconda del livello di allestimento: ne sono un esempio il Cruise control adattivo, il sedile del conducente regolabile elettricamente o il caricatore per smartphone a induzione», spiegano in Dacia.

EFFICIENZA

La prima volta non si scorda mai, recita un vecchio detto: e con Bigster mild hybrid G-140 è la prima volta in cui Dacia abbina l’alimentazione bifuel e il sistema mild-hybrid da 48 V per aggiungere spinta ed efficienza al motore turbo 3 cilindri da 1,2 litri e 140 cv indipendentemente dal fatto che funzioni a benzina o a GPL, sia in fase di avviamento sia in accelerazione, con un passaggio rapido e impercettibile delle alimentazioni. In più il sistema ibrido porta la frenata rigenerativa che permette di ricaricare la batteria di 0,84 KWh ottimizzando ulteriormente efficienza e autonomia. Senza dimenticare una riduzione del 10% delle emissioni rispetto ai benzina non ibridi equivalenti. Alla fine il calcolo è presto fatto: con i due serbatoi entrambi da 50 litri, si può arrivare a un totale di 1.450 km di autonomia, anche se, va ricordato, dipende sempre dalla oculata gestione di guida. Il serbatoio del GPL, alloggiato sotto il pianale di del bagagliaio, non toglie spazio di carico come dimostra il volume di carico da 612 litri.

LA PROVA

Provata sulle alture bergamasche, immersa nel suo habitat naturale di Suv adattabile a ogni esigenza anche laddove si fanno i conti con sterrati e boscaglia leggermente insidiosa, Dacia Bigster Mild Hybrid G-140 trasmette sicurezza e solidità, non solo attraverso l’immagine di robustezza e il buon livello di comodità. All’interno si vive bene, ampio spazio anche per chi sta seduto dietro, comandi rivolti verso il posto guida, una buona insonorizzazione, la semplicità d’utilizzo si aggiungono a apprezzate dotazioni, dal climatizzatore bi-zona al sistema di accesso keyless. Buona la risposta delle sospensioni, a conferma del livello di comfort che dà spazio a un uso fuoristrada moderato. Lasciando l’ambiente naturale per le strade più trafficate (comunque insidiose…) si apprezza la brillantezza, la fluidità nella cambiata con rapidi innesti manuali, la frenata rigenerativa ma anche quella di emergenza con la capacità di riconoscere ostacoli umani, pedoni, ciclisti e non solo. Bigster Mild Hybrid G-140 è disponibile in quattro allestimenti, il listino parte da 24.800 euro per la versione Essential e sale fino a 27.800 euro con la Extreme.

SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI

LUNGHEZZA: 4,57 m

LARGHEZZA: 1,81 m

ALTEZZA: 1,71 m

PESO: 1.350 kg

MOTORIZZAZIONE

Benzina mild hybrid 1,2 litri 3 cilindri 140 cv

Trazione anteriore

Velocità massima: 180 km/h

PREZZO

Da 24.800 euro