Supernapule é

Azzurre le onde del mare e la sabbia del deserto, il Regno di Napoli è dei napoletani. Non conosce più confini il potere sportivo della città che dal 2023 al 22 dicembre s’è aggiudicata l’organizzazione dell’ America’s Cup 2027 - mai disputata in Italia prima d’ora -, due scudetti nel calcio in due anni solari, la Coppa Italia del basket , una tappa del Giro d’Italia, la partita inaugurale degli Europei di pallavolo e per finire la Supercoppa in Arabia Saudita dopo undici anni d’attesa e bissando l’accoppiata con il campionato riuscita solo a Diego e agli immortali di un’epopea che sembrava irripetibile. E invece, Maradona farà un’eccezione per la madre adottiva: la maglia numero 10 consegnata alla storia, ritirata e consacrata, potrà essere indossata una volta ancora. Prestigiosissima, la fascia di capitano assegnata da Aces Europe: se il 2025 è stato indimenticabile , l’anno che verrà sarà quello di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.

Il boom di Napoli

Il Rinascimento inaugurato nel 2023 con il terzo scudetto dopo trentatré anni d’attesa continua a collezionare capitoli trionfali: anni di buio, i fallimenti del Calcio Napoli e del Napoli Basket, i buchi sul tetto del San Paolo e lo scheletro polveroso del Mario Argento. Il ritorno del Recco a cancellare il dominio del Posillipo nella pallanuoto, le pedalate degli scalatori ammirate soltanto in tv, niente più Oliva e pugilatori da romanzo, la morte del Pibe a congelare il sangue. E poi, il miracolo laico: niente santi ma navigatori da tutto il mondo e poeti di un altro calcio e un’altra palla a spicchi, il Lungomare liberato e dipinto d’azzurro in diretta mondiale, il ritorno di caimani e coccodrilli, progetti e progettisti, le idee di imprenditori illuminati e istituzioni risorgimentali. Il boom di un turismo che in due anni appena ha spedito in orbita la città, catturando milioni di visitatori liberati da vecchi timori e atavici stereotipi, una flotta infinita di navi da crociera e cuori gonfi d’amore.

Napoli non è più sole, pizza, mare e mandolini. Pulcinella e putipù. I grandi magazine l’hanno consacrata a città capitale del cibo mondiale e d’accordo, quello resta, ma tutto intorno è arte e storia, evoluzione radicata nella tradizione. Napoli è un brand internazionale che attira e conquista, ammalia e incanta. Lo sport, dicevamo, è stato ed è il grande motore della rinascita: correva l’anno 2023, la magia di Osimhen e Kvara, Kim e Spalletti. Un charter proveniente dalla Georgia ogni benedetta domenica di calcio al Maradona e voci coreane mai ascoltate prima da via Toledo a via Chiaia, dal centro storico al Vomero. Lo sguardo fiero di Aurelio De Laurentiis, il primo presidente del Napoli a trionfare nel calcio dopo Ferlaino e Maradona, senza Maradona; un illuminato, un vincitore naturale. Una firma decisiva in calce a un periodo di gloria che ha ispirato politici e colleghi di altre discipline: l’ingresso di Grassi e soci nel Napoli Basket e l’American Era di Rizzetta ne sono il fulgido esempio. Se gli arabi stanno provando a ribaltare le gerarchie calcistiche consolidando una leadership internazionale fondata sugli investimenti e ora anche sui giovani, Adl è il made in Italy che non tramonta mai. O il made in Naples, fate voi. A proposito di Arabia Saudita: a Riyadh, in occasione dell’ultima Supercoppa vinta proprio dal Napoli in coda a un 2025 che simbolicamente non vedrà più nessuno con le braccia alte, il difensore olandese Sam Beukema ha dichiarato ai microfoni della Lega Serie A di non vedere l’ora di provare la “limonata a cosce aperte”. Cosa? Beh, questa è la Napoli che si prepara a indossare la fascia di capitano e sindaco dello sport d’Europa: è la tradizione di Claudio Di Dato, l’uomo dei limoni di Chiaia che ha ravvivato con un po’ di bicarbonato una storia che stuzzica finanche calciatori stranieri, e la Generazione Z che avanza. Passato, presente, futuro.

Un 2026 da vivere insieme

Il calendario sportivo napoletano del 2026 sarà ricchissimo: accompagnerà alla prima e storica edizione dell’America’s Cup in Italia in programma nel 2027, e passerà attraverso il centenario della Società Sportiva Calcio Napoli. Il sogno non impossibile è chiudere il cerchio con il quinto scudetto, ma questo è un altro affare da discutere a tempo debito con Inter, Milan e compagnia. L’agenda, nel frattempo, è colma di eventi inseriti nella cornice di Napoli Capitale dello sport d’Europa: l’11 settembre 2026, Piazza del Plebiscito ospiterà la gara inaugurale dei Campionati Europei Maschili di Pallavolo, passerella d’eccezione organizzata dall’Italia insieme con Bulgaria, Finlandia e Romania. E ancora: il Trofeo Campobasso, storica regata del Circolo Savoia riservata agli optimist; la Napoli City Half Marathon (che punta ai 10mila iscritti), la Tre Golfi, la Capri-Napoli, e il mondiale ORC a Sorrento. Tra le novità spiccano una grande manifestazione di equitazione e la tappa del circuito cadetti di scherma. E in mezzo la tappa del Giro, la Champions e la Serie A di calcio, i preparativi per l’America’s, il beach soccer, il tennistavolo e ogni tipo di variabile agonistica Resta l’ultimo capitolo, un post scriptum a futura memoria: l’impegno profuso dalle istituzioni, dai presidenti e da tutti gli sportivi che hanno reso grande Napoli Capitale dovrà essere supportato dal rafforzamento delle strutture. Le capitali sono tali per cuore, passione, bellezza e architettura.