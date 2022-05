ROMA - Torna il Marina Militare Nastro Rosa Tour, evento organizzato da Difesa Servizi S.p.A. in collaborazione con SSi Sports & Events e la Marina Militare. Il Tour 2022, patrocinato dal CONI e supportato dalla FIV e dalla Lega Navale Italiana, partirà da Genova il 12 giugno e si concluderà a Venezia l’8 luglio, con una serie di eventi velici multi-disciplina in un concept esclusivo tutto “italiano”, composto da tappe che toccheranno alcune delle più belle località marittime italiane: Genova, La Maddalena, Formia, Crotone, Brindisi, Vieste, Ancona e Venezia. Dieci gli equipaggi in gara.