Ai Mondiali quattro arbitri italiani

ROMA - La FIVB ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la rassegna iridata maschile e femminile in programma a partire da fine agosto. L’Italia sarà ancora una volta protagonista con quattro ufficiali di gara complessivamente coinvolti. Nei Campionati Mondiali Maschili ci saranno Stefano Cesare, in veste di arbitro, e Daniele Rapisarda in qualità di challenge referee. Nella manifestazione femminile, invece, l’Italia sarà rappresentata da Andrea Puecher (arbitro) e Simone Santi (challenge referee).