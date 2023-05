Kitefoil,via al Mondiale Master

ROMA - Dal 21 al 28 maggio, Marina di Torregrande ospiterà decine e decine di atleti provenienti da tutto il mondo in cerca di due titoli, rispettivamente l’europeo giovanile “Formula Kite Youth European Championship” e il mondiale master “Kitefoil Open Masters World Championship”. L’evento, firmato Eolo Beach Sports e Open Water Challenge, andrà in scena presso il Golfo di Oristano, che per il terzo anno consecutivo ospiterà un mondiale legato alla disciplina del kitefoil e questa volta si sdoppia con un europeo, portando tra gli iscritti nomi importanti nel panorama del kiteboarding internazionale: ci sarà Riccardo Pianosi, il giovane italiano ora in testa al ranking mondiale, che cercherà di strappare anche il titolo europeo; torna in Sardegna anche il cinese Qbin Huang, che proprio a Torregrande guadagnò un argento al mondiale 2022 e che oggi cerca anche una vittoria in Europa. Tra le donne, segna un ritorno anche la polacca Julia Damasiewicz, vincitrice del mondiale giovani nel 2021 a Gizzeria. Solo nel 2022, furono oltre 20 le nazioni rappresentate sul litorale di Torregrande.