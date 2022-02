Sala: "Lo stadio di San Siro chiuderà dopo l'inaugurazione delle Olimpiadi"

Nell'attesa di andare in pensione, lo stadio di San Siro potrebbe ancora vivere una grande giornata gioiosa nei prossimi anni, e non solo per le gare di Milan e Inter. Potrebbe essere quello l'ultimo atto dello storico impianto Meazza prima che Milano proponga al mondo la sua nuova Cattedrale, che rimpiazzerà proprio San Siro. Ne ha parlato, a Sky Sport, il sindaco di Milano Beppe Sala.