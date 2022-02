Semifinali Coppa Italia: le date e gli orari ufficiali

Due sfide dall'alto contenuto emotivo: i campioni d'Italia cercheranno l'immediata rivincita dopo la sorprendente sconfitta subita in rimonta nell'ultima stracittadina contro il Diavolo, mentre il match tra i viola e i bianconeri vedrà come grande protagonista Dusan Vlahovic, al ritorno a Firenze dopo il contestato trasferimento invernale. Entrambe le partite saranno trasmesse da Mediaset (Canale 5).

Coppa Italia: il percorso delle semifinaliste

L'Inter è approdata in semifinale dopo le vittorie agli ottavi per 3-2 contro l'Empoli e ai quarti per 2-0 contro la Roma di Mourinho. Il Milan ha eliminato il Genoa (3-1 a San Siro) e la Lazio (4-0, sempre al Meazza). La Juventus è arrivata tra le prima quattro superando la Sampdoria per 4-1 e il Sassuolo per 2-1, mentre la Fiorentina, partita dai sedicesimi, ha battuto in serie il Benevento (2-1), il Napoli ai supplementari per 5-2 e l'Atalanta per 3-1.