Roda: "Turbolenze Goggia-Brignone? Ero abituato a ben altro..."

"Le turbolenze tra Goggia e Brignone ? Io non sono convinto di tutti questi litigi. Noi potremo anche decidere che ognuno fa quello che vuole, ma non possiamo permettercelo. La federazione ha delle regole ma io non vedo questo grande problema. Poi non sono io a dover giudicare". Lo ha detto il presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, Flavio Roda , parlando alla vigilia dalla conclusione dei Giochi Olimpici di Pechino 2022. "Quando uno fa l'atleta, se è maturo, questi problemi non deve averli. Io sono stato insieme a un atleta ( Alberto Tomba , n.d.r.) che altro che queste cose... Questa è una roba da ridere, una passeggiata di salute. Poi lui arrivava al cancelletto e partiva, non stava a pensare ad altro". Sofia Goggia "ha fatto un grande lavoro, è la volontà di un'atleta che vuole arrivare all'obiettivo, ma bisogna dare valore a tutte le medaglie - ha aggiunto - la doppia medaglia di Brignone ? E' come la doppia medaglia di Visintin, quando siamo partiti poteva arrivare a tre, la cosa importante è stata ieri, la combinata era importante, è stata forse quella più difficile perché ha avuto una conferma".

Il bilancio dell'Italia ai Giochi

Per quanto riguarda il bilancio azzurro, Roda si mostra parzialmente soddisfatto: "Ho subito detto che avremmo potuto raggiungere la doppia cifra nel medagliere. Il settore maschile è quello più penalizzato, perché è la seconda Olimpiade in cui non riesce a portare medaglie. Mi aspettavo qualche risultato in più, gli atleti da medaglia li avevamo: Paris, Innerhofer, De Aliprandini, lo slalom. Così è andata, spiace non aver portato risultati". "Ci si poteva aspettare qualcosa di più anche dal biathlon - aggiunge - bisogna dire che hanno gareggiato in condizioni al limite, sappiamo che Dorothea soffre questo genere di situazioni, e comunque si è presa una bella medaglia. Però, qualcosa in più me l'aspettavo. Dobbiamo poi ricordare i problemi dello slittino. E' arrivata la medaglia di Fischnaller, poi la positività al Covid, che ci ha tolto il miglior atleta nella gara a squadre".