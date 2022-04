Milano-Cortina 2026, Malagò: "Vogliamo ripagare fiducia data"

ROMA - "Per l'assegnazione dei Giochi invernali 2026 avevamo la Svezia come antagonista, Stoccolma in particolare, che sul tema ambiente e sostenibilità è ai primi posti al mondo, noi abbiamo presentato questo dossier e vinto, ora vogliamo ripagare ampiamente la fiducia dimostrataci": lo ha detto Giovanni Malagò , presidente del Coni , durante il Congresso 2022 ' Future Respect '. "Io credo che il nostro paese , pur essendo malato di burocrazia , stia facendo moltissimo in tema di sostenibilità e c'è attenzione verso le nuove generazioni che sono più preparate, esigenti e attente - ha continuato il capo dello sport italiano - Ci stanno dando dei segnali e vanno colti. Lo sport è portabandiera di tutto questo".

Sul tema sostenibilità

Infine una riflessione su quanto anche il Cio sia attento a questo genere di tematiche. "Il concetto di sostenibilità è ormai un mantra in ogni sessione del Comitato Olimpico Internazionale, è impensabile non tenerne conto sostenendo un progetto. E', inoltre, un concetto espandibile a ogni livello: dalla parità di genere all'ambiente, passando per il sociale perché lo sport non ha confini e barriere".