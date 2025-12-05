Mattarella, appello per la pace: "Rinnoviamo la tregua olimpica"

"Ci auguriamo che la tregua olimpica sia rinnovata - l'appello del Presidente Mattarella in vista dei Giochi Olimpici -. Il segno di pace che le Olimpiadi portano sarà chiaro e visibile in ogni latitudine. Le Olimpiadi sono storia antica e moderna, sono anche il tempo di oggi e più che mai sentiamo l'esigenza dell'amicizia e delle pace tra i popoli. L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata, ci auguriamo sia davvero possibile, anzi speriamo di più, che i mesi che mancano possano recare distensione e dialogo, fermare aggressioni e barbarie, spegnere le volontà di potenza che segnano paura, morte e devastazione. La pace è iscritta nel dna olimpico sin dai tempi più remoti. Nell'antica Grecia, quando si svolgevano le gare, le armi si fermavano. Anche la condivisione tra Milano e Cortina contiene un messaggio di accoglienza e di apertura: le due città saranno capofila di un grande impegno italiano. Milano e Cortina, capitali dello sport, nelle prossime settimane renderanno certamente onore al compito assunto davanti a tutti i continenti e l'intera Italia sarà accanto a loro".