L'Ice sarà a Milano-Cortina, arriva la conferma di Fontana: ecco cosa farà

MILANO - L'Ice in Italia per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina? L'annuncio arriva direttamente dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: "Saranno qui soltanto per controllare il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio", spiega a margine di un evento in piazza Città di Lombardia, a Milano. "Quindi sarà soltanto in misura difensiva ma io sono convinto che non succederà niente", aggiunge il numero uno della Regione Lombardia dopo le drammatiche notizie che giungono da oltreoceano.