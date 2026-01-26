Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 26 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
L'Ice sarà a Milano-Cortina, arriva la conferma di Fontana: ecco cosa farà© LAPRESSE

L'Ice sarà a Milano-Cortina, arriva la conferma di Fontana: ecco cosa farà

L'annuncio del presidente della Regione Lombardia a margine di un evento: i dettagli
1 min
TagsOlimpiadi Milano-CortinaFontanaIce

MILANO - L'Ice in Italia per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina? L'annuncio arriva direttamente dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: "Saranno qui soltanto per controllare il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio", spiega a margine di un evento in piazza Città di Lombardia, a Milano. "Quindi sarà soltanto in misura difensiva ma io sono convinto che non succederà niente", aggiunge il numero uno della Regione Lombardia dopo le drammatiche notizie che giungono da oltreoceano.

