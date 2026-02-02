Milano-Cortina, ecco il primo caso di doping: positiva l'azzurra Passler

Chi è Rebecca Passler

Nata a Brunico il 31 agosto del 2001, Rebecca Passler ha conquistato in carriera diversi titoli a livello giovanile: ben 8 medaglie tra mondiali juniores e giovanili, di cui una d'oro in staffetta. Il decimo posto a Oberhof è il miglior piazzamento ottenuto finora quest'anno. La biathleta è inoltre nipote di Johann che vinse due bronzi olimpici (individuale e staffetta a Calgary 1988) e due ori mondiali (staffetta a Minsk/Oslo/Konthiolathi 1990 e Borovec 1993) e che coordinerà la logistica dell’impianto di Anterselva dove si svolgeranno le gare olimpiche.