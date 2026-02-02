Corriere dello Sport.it
lunedì 2 febbraio 2026
Milano-Cortina, ecco il primo caso di doping: positiva l'azzurra Passler© Getty Images

Milano-Cortina, ecco il primo caso di doping: positiva l'azzurra Passler

Letrozolo per la biathleta ad un controllo out of competition: cosa è successo
TagsMilano-CortinaPasslerDoping

ROMA - Scoppia il primo caso di doping alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, al via venerdì 6 febbraio. L'azzurra del biathlon Rebecca Passler, classe 2001, è stata trovata positiva al letrozolo durante un controllo out of competition. Il farmaco, inibitore dell'aromatasi, viene utilizzato in casi oncologici ma può ridurre anche il livello di estrogeni. L'azzurra sarà sospesa.

Chi è Rebecca Passler

Nata a Brunico il 31 agosto del 2001, Rebecca Passler ha conquistato in carriera diversi titoli a livello giovanile: ben 8 medaglie tra mondiali juniores e giovanili, di cui una d'oro in staffetta. Il decimo posto a Oberhof è il miglior piazzamento ottenuto finora quest'anno. La biathleta è inoltre nipote di Johann che vinse due bronzi olimpici (individuale e staffetta a Calgary 1988) e due ori mondiali (staffetta a Minsk/Oslo/Konthiolathi 1990 e Borovec 1993) e che coordinerà la logistica dell’impianto di Anterselva dove si svolgeranno le gare olimpiche.

