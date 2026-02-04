Troppa neve a Cortina: cancellata la prima prova della discesa libera femminile

CORTINA D'AMPEZZO - In attesa di sapere se Lindsey Vonn sarà in pista come annunciato nella discesa libera femminile dei Giochi Olimpici invernali nonostante l'infortunio al ginocchio sinistro , a Cortina d'Ampezzo è stata cancellata a causa della troppa neve la prima prova ufficiale (che era fissata per domani, 5 febbraio).

Milano-Cortina, la carica di Sofia Goggia prima della discesa libera

La gara è in calendario per domenica prossima (8 febbraio) sulla pista 'Olympia' delle Tofane e tra le azzurre è carica Sofia Goggia: "Il sogno è vincere l'oro" ha detto la campionessa bergamasca ai microfoni di 'Sky Sport'.

Iniziato il programma del Curling con quattro sfide

Già iniziato intanto il programma del Curling, con quattro sfide in programma nella serata di oggi (Girone Doppio misto Sessione 1): Svezia-Corea del Sud; Gran Bretagna-Norvegia, Canada-Repubblica Ceca ed Estonia-Svizzera. Alle 19:30 è invece in programma un allenamento ufficiale di Slittino (Singolo uomini).