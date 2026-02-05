Corriere dello Sport.it
Quando gareggiano Brignone, Goggia e gli altri azzurri a Milano Cortina: il calendario completo

Saranno ben 196 gli atleti azzurri impegnati alle Olimpiadi invernali: ecco tutte le date e gli orari dei più attesi
TagsBrignoneFranzoniGoggia

È tutto pronto per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Cresce sempre di più l'attesa, con la cerimonia d'inaugurazione in programma venerdì 6 febbraio e le prime gare per medaglia che scatteranno da sabato 7 febbraio. Occhi puntati sulla spedizione azzurra, composta da ben 196 atleti divisi tra 103 uomini 93 donne che lotteranno per le medaglie nelle diverse discipline. Da Brignone fino a Franzoni: ecco tutte le date dei più attesi.

Quando gareggiano Brignone e Goggia: le date

Federica Brignone Sofia Goggia sono tra le punte di diamante della spedizione azzurra, le atlete più attese. Queste le date in cui entrambe scenderanno in pista:

- Domenica 8 febbraio, ore 11.30: Discesa libera femminile
- Martedì 10 febbraio, ore 10.30: Combinata a squadre femminile
- Giovedì 12 febbraio, ore 11.30: SuperG femminile

Poi solo Federica Brignone tornerà in pista per un'altra disciplina:

- Domenica 15 febbraio, ore 10 e 13.30: Gigante femminile

Quando gareggiano Franzoni e Paris: date e orari

Nello sci maschile, invece, occhi puntati su Dominik Paris e Giovanni Franzoni. Ecco le gare a cui prenderanno parte entrambi:

- Sabato 7 febbraio, ore 11.30: Discesa libera maschile
- Lunedì 9 febbraio, ore 10.30: Combinata a squadre maschile
- Mercoledì 11 febbraio, ore 11.30: SuperG maschile

Milano Cortina, le gare degli azzurri più attesi: tutte le date

Arianna Fontana
- Martedì 10 febbraio, ore 10.30: 500 m femminili Short Track (eventuale finale A giovedì 12 febbraio ore 21:31)
- Martedì 10 febbraio, dalle ore 11.53 alle 12.56: Staffetta mista Short Track
- Sabato 14 febbraio, ore 20.59: 1.000 m femminili Short Track (eventuale finale A lunedì 16 febbraio ore 12 e 42)
- Sabato 14 febbraio, ore 22: Staffetta femminile 3.000 m (eventuale finale A mercoledì 18 febbraio ore 20 e 59)
- Venerdì 20 febbraio, dalle ore 20.15 alle 22.03: 1.500 m femminili

Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi
- Domenica 8 febbraio, ore 14.05: Staffetta mista 4x6 km biathlon
- Mercoledì 11 febbraio, ore 14.15: Individuale femminile 15 km biathlon
- Sabato 14 febbraio, ore 14.45: Sprint femminile 7,5 km biathlon
- Domenica 15 febbraio, ore 14.45: Inseguimento femminile 10 km biathlon
- Mercoledì 18 febbraio, ore 14.45: Staffetta femminile 4x6 km biathlon
- Sabato 21 febbraio, ore 14.15: Mass start femminile 12,5 km biathlon

Charlène Guignard e Marco Fabbri
- Venerdì 6 febbraio, ore 09.55: Team event (danza sul ghiaccio, rhythm dance)
- Sabato 7 febbraio, ore 22.05: Team event (danza sul ghiaccio, free dance)
- Lunedì 9 febbraio, ore 19.20: Danza sul ghiaccio (rhythm dance)
- Mercoledì 11 febbraio, ore 19.30: Danza sul ghiaccio (free dance)

Francesca Lollobrigida
- Sabato 7 febbraio, ore 16: 3.000 m donne pattinaggio velocità
- Giovedì 12 febbraio, ore 16 e 30: 5.000 m donne pattinaggio velocità
- Venerdì 20 febbraio, ore 16: 1.500 m donne pattinaggio velocità
- Sabato 21 febbraio, dalle 15.50 alle 17.15: Mass start donne pattinaggio velocità

Michela Moioli
- Venerdì 13 febbraio, dalle 10: Snowboard Cross femminile
- Domenica 15 febbraio, dalle 13. 45: Snowboard Cross squadre miste

