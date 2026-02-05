Quando gareggiano Brignone, Goggia e gli altri azzurri a Milano Cortina: il calendario completo

È tutto pronto per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Cresce sempre di più l'attesa, con la cerimonia d'inaugurazione in programma venerdì 6 febbraio e le prime gare per medaglia che scatteranno da sabato 7 febbraio. Occhi puntati sulla spedizione azzurra, composta da ben 196 atleti divisi tra 103 uomini e 93 donne che lotteranno per le medaglie nelle diverse discipline. Da Brignone fino a Franzoni: ecco tutte le date dei più attesi.