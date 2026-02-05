In attesa della cerimonia d'apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 , oggi (giovedì 5 febbraio) ci sono tante gare in programma. Si è iniziato con il curling e con l'esordio vincente del doppio misto italiano composto da Stefania Constantini e Amos Mosaner : i nostri azzurri hanno battuto 8-4 i sudcoreani Kim Seon-yeong e Jeong Yeong-seok. Rivivi la diretta.

11:38

L'Italia vince 8-4!

L'Italia vince l'esordio nel girone 8-4! In questo ottavo end Mosaner rimuove perfettamente la guardia sudcoreana e apre il gioco, poi bocciamo anche un altro sasso avversario e chiudiamo la partita.

11:30

Settimo end a favore della Corea: 8-4 Italia

In questo settimo end l'Italia contiene i danni e concede solo due punti alla Corea del Sud: siamo 8-4.

11:17

Che Italia, 8-2 per Constantini-Moser!

Altro end - il sesto - spettacolare della coppia Constantini-Moser che riesce a piazzare altri due punti e a salire sull'8-2.

11:06

La Corea sbaglia l'ultimo tiro: 6-2

I sudcoreani sbagliano l'ultimo tiro nel quinto end e salgono solo di un punto: 6-2.

10:52

L'Italia incrementa: 6-1

Siamo a metà gara e l'Italia incrementa il proprio vantaggio: ottimo quarto end al termine del quale Constantini e Moser mettono a segno una mano da tre punti.

10:37

L'Italia sale sul 3-1

Ottimo end dell'Italia che ruba una mano da due punti e sale sul 3-1 al termine del terzo end.

10:28

Italia-Corea del Sud 1-1 nel secondo end

Nemmeno l'Italia riesce a sfruttare l'hammer a pieno e piazza solo un punto: alla fine del secondo end è 1-1.

10:21

Primo end per la Corea, 1-0 sull'Italia

Il primo end è a favore della Corea, ma l'Italia limita i danni concedento solo un punto. In questo turno i coreani avevano il "martello", ovvero l'ultimo tiro a disposizione.

10:08

Inizia Italia-Corea del Sud!

Comincia la prova dei nostri due atleti azzurri, Constantini-Mosaner. La coppia della Corea del Sud è composta da Kim Seon-yeong e Jeong Yeong-seok.

9:55

Piccolo incoveniente durante il curling

Durante le gare di ieri di curling si è verificato un piccolo incoveniente: "Si è verificata una breve interruzione delle competizioni presso il Cortina Curling Olympic Stadium a seguito di un'interruzione temporanea dell'elettricità. L'interruzione è durata circa tre minuti. La corrente è stata ripristinata immediatamente e le competizioni sono regolarmente riprese e proseguite come da programma", così ha spiegato la Fondazione Milano Cortina in una dichiarazione relativa a quanto avvenuto nelle prime fasi del torneo di doppio misto di curling, a causa di un problema tecnico all'impianto di illuminazione. Si spera che oggi, invece, fili tutto liscio.

9:48

Programma curling a Cortina

Ecco il programma completo del curling a Cortina:

ore 10.05 doppio misto, fase a gironi: Gran Bretagna-Estonia, Svezia-Repubblica Ceca, Norvegia-Stati Uniti, Corea del Sud-Italia

ore 14.35 doppio misto, fase a gironi: Stati Uniti-Svizzera, Norvegia-Canada

ore 19.05 doppio misto, fase a gironi: Canada-Italia, Svizzera-Corea del Sud, Estonia-Svezia, Repubblica Ceca-Gran Bretagna

9:42

L'orario del curling misto

La sfida della fase a gironi di curling misto, che vedrà protagonisti i nostri due azzurri contro i sudcoreani, prenderà il via alle 10:05. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD, in diretta streaming su Discovery+, Rai Play (in chiaro), Eurosport 1, Prime Video, Tim Vision previo abbonamento.

Milano-Cortina