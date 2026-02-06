Corriere dello Sport.it
venerdì 6 febbraio 2026
Milano Cortina, dove vedere le Olimpiadi Invernali 2026 in tv e in streaming

La guida per seguire i Giochi in diretta e su internet da oggi fino al 22 febbraio: tutti i dettagli
Stasera partono ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: tra lo Stadio Meazza di Milano, Cortina d'Ampezzo, Predazzo e Livigno si svolgerà dalle ore 20 l'attesa cerimonia di apertura dei Giochi della neve. Già da mercoledì, però, sono iniziate le prime gare, che si chiuderanno definitivamente il 22 febbraio, giorno della conclusione ufficiale delle quarte Olimpiadi in Italia nella storia. Chi avrà tempo e voglia, potrà seguire i 17 giorni di competizioni in diretta live 24 ore su 24, in televisione o in streaming su internet.

Come seguire le Olimpiadi in tv e in streaming

I Giochi Invernali di Milano Cortina saranno intermanete trasmessi da Rai 2 che sarà la rete olimpica e trasmetterà le gare in chiaro. I Giochi della Neve si potranno seguire in tv anche su RaiSport e, in streaming, su RaiPlay. La copertura integrale è garantita da Discovery+ e con la nuova piattaforma HBO Max (Prime Video). Olimpiadi in streaming anche su Eurosport attraverso Dazn. Sky Sport 24 invece proporrà quattro speciali quotidiani di approfondimento (alle 10, alle 15.30, alle 19 e alle 24) denominati "Casa Italia" e visibili in streaming su Now.

