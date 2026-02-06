Federica Brignone prova la pista nonostante i rischi: come sta prima della discesa olimpica

INVIATO A MILANO - Federica Brignone non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi anche se la prima prova di discesa libera le ha dato qualche segnale incoraggiante. La sciatrice azzurra oggi è scesa abbastanza in sicurezza sulla famigerata pista Olympia delle Tofane a Cortina, facendo registrare il tempo di 1:40.66. Prima di lei la slovena Stuhec, con il pettorale numero uno è scivolata e la prova era stata momentaneamente interrotta. Anche dopo la discesa della Tigre la prova è stata sospesa perché sulla pista è calata una fitta nebbia. La gara che assegnerà la medaglia è in programma domenica 8 alle 11.30 . Domani ci sarà la seconda sessione di prove. Intanto questa sera Federica sarà portabandiera azzurra con Amos Mosaner nella parte di cerimonia d’apertura che si terrà a Cortina.

Federica Brignone, come sta e cosa ha detto dopo la prova della discesa

"Pista stupenda - ha detto Federica dopo la discesa - con tutta questa neve non credevo fosse possibile scendere. Bravissimi tutti a sistemarla così. Non ho fatto le curve che volevo, ma ho cercato di essere me stessa. È stata una buona prova, non ho fatto tutto quello che volevo, ma sto cercando di prendere confidenza con la velocità, purtroppo non è così, come un anno fa, ma sono contenta di essere qui, è speciale”. E lei, chissà, è pronta a stupire ancora, anche se i dubbi restano: "Siamo in sei per quattro posti, la discesa la farà chi se la merita. Ovviamente io devo decidere se mettermi in selezione”.