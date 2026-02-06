Le medaglie di Milano-Cortina sono le più preziose di sempre: quanto valgono e perché la cifra è da capogiro

MILANO - Ci siamo. È il giorno della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Un appuntamento a lungo atteso che vedrà, di fatto, due macrocategorie come protagoniste assolute: le atlete e gli atleti in gara e le medaglie. Più nel dettaglio, queste ultime (verranno consegnati più di 700 distintivi d'oro, argento e bronzo) saranno le più costose, nonché le più preziose nella storia dei Giochi.