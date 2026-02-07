Corriere dello Sport.it
sabato 7 febbraio 2026
Discesa libera diretta Olimpiadi: segui Franzoni e Paris a Milano Cortina, la gara LIVE

Si entra subito nel vivo con lo sci e gli atleti azzurri: tutti gli aggiornamenti dalla pista di Bormio
5 min
TagsDiscesa LiberaParisFranzoni
Aggiorna

Lo sci alpino maschile apre oggi il programma olimpico: a Bormio la discesa libera assegnerà le prime tre medaglie dei Giochi di Milano Cortina 2026, dopo la meravigliosa cerimonia d'apertura andata in scena ieri sera. Odermatt resta il favorito numero uno per l'oro, ma l'Italia poterà contare su quattro atleti come Dominik Paris, Giovanni Franzoni, Mattia Casse e Florian Schieder.  I primi due puntano a muovere subito il medagliere. Segui la gara in diretta.  

11:22

Ci siamo, pochi minuti al via

La gara sta per iniziare sotto il sole di Bormio. Meno di 10 minuti e scatta la corsa alle medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 

11:20

L'ultimo oro a Pechino

L’ultima edizione delle Olimpiadi nella discesa maschile, disputata a Pechino nel 2022, è stata vinta da Beat Feuz, che si è ritirato un anno dopo l'oro in Cina 

11:16

Svizzera contro Italia

Gli svizzeri partono prima, gli azzurri dopo, con in mezzo l'americano Cochran-Siegle 

11:11

L'ordine di partenza della discesa libera

1 Daniel Hemetsberger AUT
2 James Crawford CAN
3 Bryce Bennett USA
4 Maxence Muzaton FRA
5 Nils Alphand FRA
6 Alexis Monney SUI
7 Marco Odermatt SUI
8 Franjo von Allmen SUI
9 Vincent Kriechmayr AUT
10 Nils Allegre FRA
11 Giovanni Franzoni ITA
12 Dominik Paris ITA
13 Ryan Cochran-Siegle USA
14 Mattia Casse ITA
15 Florian Schieder ITA
16 Adrian Smiseth Sejersted NOR
17 Cameron Alexander CAN
18 Elian Lehto FIN
19 Miha Hrobat SLO
20 Stefan Rogentin SUI
21 Raphael Haaser AUT
22 Brodie Seger CAN
23 Jan Zabystran CZE
24 Alban Elezi Cannaferina FRA
25 Stefan Babinsky AUT
26 Jeffrey Read CAN
27 Kyle Negomir USA
28 Simon Jocher GER
29 Sam Morse USA
30 Martin Cater SLO
31 Marco Pfiffner LIE
32 Barnabas Szollos ISR
33 Arnaud Alessandria MON
34 Elvis Opmanis LAT
35 Dmytro Shepiuk UKR
36 Cormac Comerford IRL

11:03

I pericoli principali

Oltre a Odermatt, gli svizzeri Von Allmen e Monney sono in rampa di lancio. Bisognerà fare attenzione anche allo statunitense Cochran-Siegle

10:50

Franzoni e Parsi in tv

Oggi, dalle 11.30, con diretta tv Rai 2 e HBO Max, Franzoni e Paris vogliono tentare l’impresa a Bormio   

10:36

Discesa libera, i numeri

Al via ci saranno 36 atleti in rappresentanza di 17 Paesi diversi. Casa Italia, come detto, ha quattro alfieri che puntano in alto  

10:26

L'unico oro italiano alle Olimpiadi

L’unico oro italiano nella discesa maschile risale a 74 anni fa, quando Zeno Colò vinse a Oslo 1952. Oggi Franzoni e Paris cercano il secondo 

10:23

Il calendario completo

Il programma di Milano-Cortina è vasto. GUARDA TUTTE LE GARE 

10:18

Paris e le Olimpiadi

Quinta olimpiade in carriera per l’azzurro, che non è mai andato a medaglia, ma in carriera sono arrivate 7 vittorie sulla Stelvio, di cui 6 in discesa libera 

10:13

L'orario della gara

La gara inizierà alle 11.30 a Bormio. In due minuti ci si gioca un posto nella storia. 

10:09

I risultati della giornata

Non solo sci alpino. Oggi il programma è ricco alle Olimpiadi. APPROFONDISCI 

10:00

I pettorali

Questi i pettorali per la discesa libera: Franzoni 11, Paris 12, Casse 14 e Schieder 15 

Bormio, Italia 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

