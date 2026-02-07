Discesa libera diretta Olimpiadi: segui Franzoni e Paris a Milano Cortina, la gara LIVE
Lo sci alpino maschile apre oggi il programma olimpico: a Bormio la discesa libera assegnerà le prime tre medaglie dei Giochi di Milano Cortina 2026, dopo la meravigliosa cerimonia d'apertura andata in scena ieri sera. Odermatt resta il favorito numero uno per l'oro, ma l'Italia poterà contare su quattro atleti come Dominik Paris, Giovanni Franzoni, Mattia Casse e Florian Schieder. I primi due puntano a muovere subito il medagliere. Segui la gara in diretta.
11:22
Ci siamo, pochi minuti al via
La gara sta per iniziare sotto il sole di Bormio. Meno di 10 minuti e scatta la corsa alle medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina
11:20
L'ultimo oro a Pechino
L’ultima edizione delle Olimpiadi nella discesa maschile, disputata a Pechino nel 2022, è stata vinta da Beat Feuz, che si è ritirato un anno dopo l'oro in Cina
11:16
Svizzera contro Italia
Gli svizzeri partono prima, gli azzurri dopo, con in mezzo l'americano Cochran-Siegle
11:11
L'ordine di partenza della discesa libera
1 Daniel Hemetsberger AUT
2 James Crawford CAN
3 Bryce Bennett USA
4 Maxence Muzaton FRA
5 Nils Alphand FRA
6 Alexis Monney SUI
7 Marco Odermatt SUI
8 Franjo von Allmen SUI
9 Vincent Kriechmayr AUT
10 Nils Allegre FRA
11 Giovanni Franzoni ITA
12 Dominik Paris ITA
13 Ryan Cochran-Siegle USA
14 Mattia Casse ITA
15 Florian Schieder ITA
16 Adrian Smiseth Sejersted NOR
17 Cameron Alexander CAN
18 Elian Lehto FIN
19 Miha Hrobat SLO
20 Stefan Rogentin SUI
21 Raphael Haaser AUT
22 Brodie Seger CAN
23 Jan Zabystran CZE
24 Alban Elezi Cannaferina FRA
25 Stefan Babinsky AUT
26 Jeffrey Read CAN
27 Kyle Negomir USA
28 Simon Jocher GER
29 Sam Morse USA
30 Martin Cater SLO
31 Marco Pfiffner LIE
32 Barnabas Szollos ISR
33 Arnaud Alessandria MON
34 Elvis Opmanis LAT
35 Dmytro Shepiuk UKR
36 Cormac Comerford IRL
11:03
I pericoli principali
Oltre a Odermatt, gli svizzeri Von Allmen e Monney sono in rampa di lancio. Bisognerà fare attenzione anche allo statunitense Cochran-Siegle
10:50
Franzoni e Parsi in tv
Oggi, dalle 11.30, con diretta tv Rai 2 e HBO Max, Franzoni e Paris vogliono tentare l’impresa a Bormio
10:36
Discesa libera, i numeri
Al via ci saranno 36 atleti in rappresentanza di 17 Paesi diversi. Casa Italia, come detto, ha quattro alfieri che puntano in alto
10:26
L'unico oro italiano alle Olimpiadi
L’unico oro italiano nella discesa maschile risale a 74 anni fa, quando Zeno Colò vinse a Oslo 1952. Oggi Franzoni e Paris cercano il secondo
10:23
Il calendario completo
10:18
Paris e le Olimpiadi
Quinta olimpiade in carriera per l’azzurro, che non è mai andato a medaglia, ma in carriera sono arrivate 7 vittorie sulla Stelvio, di cui 6 in discesa libera
10:13
L'orario della gara
La gara inizierà alle 11.30 a Bormio. In due minuti ci si gioca un posto nella storia.
10:09
I risultati della giornata
10:00
I pettorali
Questi i pettorali per la discesa libera: Franzoni 11, Paris 12, Casse 14 e Schieder 15
Bormio, Italia