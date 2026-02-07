Olimpiadi programma sabato 7 febbraio: italiani in gara oggi, possibili medaglie, orario gare a Milano-Cortina

MILANO - Dopo la spettacolare cerimonia inaugurale andata in scena ieri tra Milano, Cortina d'Ampezzo, Predazzo e Livigno, oggi (sabato 7 febbraio) verranno assegnati 5 titoli e le prime medaglie delle Olimpiadi invernali 2026 nello Sci alpino (discesa uomini), nello Sci di fondo ( Skiathlon 10+10 donne), nel Pattinaggio di velocità (3000 m donne), nello Snowboard (Big air uomini) e nel Salto con gli sci (individuale NH donne). Il Team Italia è pronto a recitare un ruolo da protagonista assoluta.

Milano-Cortina 2026: si assegnano le prime medaglie

Il momento più atteso della mattinata è la discesa libera maschile allo Stelvio Ski Centre di Bormio, dove Dominik Paris, Giovanni Franzoni, Mattia Casse e Florian Schieder cercheranno di domare una delle piste più difficili del mondo. Grande attesa anche al Milano Speed Skating Stadium per Francesca Lollobrigida, impegnata nei 3000m di pattinaggio di velocità, e al Tesero Cross-Country Skiing Stadium per lo skiathlon femminile con Anna Comarella, Maria Gismondi e Martina Di Centa. In serata, riflettori puntati sul volo di Ian Matteoli nella finale del big air di snowboard e sul trampolino normale di salto con gli sci. Non solo finali: al Cortina Curling Olympic Stadium proseguono le sfide di Stefania Constantini e Amos Mosaner contro Svezia e Norvegia, mentre all'Arena Santagiulia la squadra italiana di hockey su ghiaccio femminile cerca il raddoppio contro la Svezia. Infine, la gara a squadre di pattinaggio di figura vedrà impegnati Daniel Grassl nel programma corto e la coppia Charlène Guignard e Marco Fabbri nella danza libera.

IL MEDAGLIERE DI MILANO-CORTINA

Le azzurre e gli azzurri in gara oggi ai Giochi invernali: tutti gli orari

Di seguito tutti gli appuntamenti che attendono le atlete e gli atleti la squadra italiana nella prima grande giornata di finali a Milano Cortina 2026:

Ore 10:30 e 11:35 - Sci acrobatico: slopestyle donne, qualificazioni con Maria Gasslitter.

Ore 11:30 - Sci alpino: discesa libera uomini allo Stelvio Ski Centre di Bormio con Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Dominik Paris e Florian Schieder.

Ore 13:00 - Sci di fondo: skiathlon 10km+10km donne al Tesero Cross-Country Skiing Stadium con Anna Comarella, Martina Di Centa e Maria Gismondi.

Ore 14:00 e 15:05 - Sci acrobatico: slopestyle uomini, qualificazioni con Miro Tabanelli.

Ore 14:35 - Curling: Italia-Svezia al Cortina Curling Olympic Stadium con Stefania Constantini e Amos Mosaner.

Ore 14:40 - Hockey su ghiaccio: turno preliminare donne, Italia-Svezia.

Ore 16:00 - Pattinaggio di velocità: 3000m donne con Francesca Lollobrigida.

Ore 17:00 e 18:32 - Slittino: singolo uomini, prime due manche con Dominik Fischnaller.

Ore 18:45 e 19:57 - Salto con gli sci: trampolino normale donne con Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff e Martina Zanitzer.

Ore 19:05 - Curling: Italia-Norvegia con Stefania Constantini e Amos Mosaner.

Ore 19:30 - Snowboard: finale Big air uomini con Ian Matteoli.

Ore 19:45 - Gara a squadre di pattinaggio di figura: programma corto maschile con Daniel Grassl.

Ore 22:05 - Gara a squadre di pattinaggio di figura: danza su ghiaccio, danza libera con Charlène Guignard e Marco Fabbri.