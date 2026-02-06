Diretta Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: la cerimonia d’apertura dei Giochi LIVE

MILANO - L'attesa è terminata: nella serata di oggi (venerdì 6 febbraio), partono ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 : tra lo Stadio 'Meazza' in San Siro di Milano , Cortina d'Ampezzo , Predazzo e Livigno si svolgerà dalle ore 20 la cerimonia di apertura dei Giochi della neve . Già da mercoledì, però, sono iniziate le prime gare, che si chiuderanno definitivamente il 22 febbraio, giorno della conclusione ufficiale delle quarte Olimpiadi in Italia nella storia. Segui l'evento in diretta sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

18:53

Brignone: "Portare la bandiera è un onore che sognavo"

"Poco, spero che la tenga tutta Amos (Mosaner, ndr)". Lo ha detto, scherzando, la sciatrice azzurra Federica Brignone a chi le chiedeva quanto pesi la bandiera dell'Italia che porterà stasera alla cerimonia inaugurale. "È un onore, era il mio sogno - ha aggiunto -. Non è solo una responsabilità, quella ce l'abbiamo come atleti tutti i giorni quando scendiamo e rappresentiamo il nostro Paese. Stasera penso che sia un onore, un privilegio, qualcosa che sognavo probabilmente da tutta la vita".

18:46

Le medaglie di Milano-Cortina sono le più preziose di sempre: quanto valgono

Le medaglie di Milano-Cortina sono le più preziose di sempre: la cifra è da capogiro! Ecco quanto valgono... APPROFONDISCI

18:39

Saranno 146 gli azzurri a sfilare tra Milano, Cortina, Predazzo e Livigno

Sono 146 gli atleti dell'Italia Team che sfileranno nelle cerimonie di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Così suddivisi: a San Siro, guidati dai portabandiera Arianna Fontana e Federico Pellegrino e con il segretario generale del Coni e capo missione Carlo Mornati, sfileranno 70 atleti di cinque discipline (short track, pattinaggio di figura, pattinaggio di velocitÃ , hockey e sci di fondo). A Cortina, guidati dagli alfieri Federica Brignone e Amos Mosaner, saranno 35 gli atleti di quattro discipline (curling, sci alpino, skeleton e slittino). A Predazzo sfileranno 13 atleti di tre discipline (salto con gli sci, sci di fondo e combinata nordica); mentre a Livigno saranno 28 di quattro discipline (sci alpinismo, sci alpino, freestyle e snowboard).

18:30

Olimpiadi Milano Cortina 2026: dove vedere la cerimonia d'apertura in tv

I Giochi Invernali di Milano Cortina saranno interamente trasmessi da Rai 2 che sarà la rete olimpica e trasmetterà le gare in chiaro. Rai 1 (primo canale del digitale terrestre) e Raiplay trasmettono la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi questa sera, dalle ore 20:00. I Giochi della Neve si potranno seguire in tv anche su RaiSport e, in streaming, su RaiPlay. La copertura integrale è garantita da Discovery+ e con la nuova piattaforma HBO Max (Prime Video). Olimpiadi visibili in streaming anche su Eurosport attraverso Dazn. Sky Sport 24 invece proporrà quattro speciali quotidiani di approfondimento (alle 10, alle 15.30, alle 19 e alle 24) denominati "Casa Italia" e visibili in streaming su Now.

San Siro Olympic Stadium - Milano