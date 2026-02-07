Olimpiadi invernali, la gaffe della telecronaca. "Solo Egonu è famosa"

La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, spettacolare e carica di simboli, ha lasciato spazio anche a qualche scivolone. A finire sotto i riflettori è stata la telecronaca Rai , affidata a Paolo Petrecca , segnata da alcune imprecisioni che non sono passate inosservate al pubblico e ai social. Tra i momenti più discussi quello durante l’accensione della fiaccola olimpica, quando sul palco è salita la delegazione delle Nazionali italiane di pallavolo, maschile e femminile, entrambe campioni del mondo. In telecronaca, però, è stata riconosciuta soltanto Paola Egonu, mentre accanto a lei c’erano anche Carlotta Cambi e Anna Danesi, seguite poi dal passaggio della fiaccola a Simone Giannelli, insieme a Simone Anzani e Luca Porro.

Olimpiadi invernali, la risposta di Simone Giannelli all'errore del telecronista Rai

Proprio Simone Giannelli, capitano dell’Italvolley campione del mondo, ha scelto di commentare l’episodio con stile e ironia. Al termine della cerimonia, sotto un post su Instagram, ha scritto: "Grazie ai telecronisti, solo Paola Egonu è famosa". Una frase accompagnata da qualche smile, a sottolineare il tono decisamente sarcastico. Un’uscita che ha raccolto consensi e applausi virtuali: Giannelli ha evidenziato la dimenticanza senza alzare i toni, dimostrando ancora una volta la leadership e l’eleganza che lo contraddistinguono dentro e fuori dal campo.

Milano Cortina 2026, una squadra dimenticata ma protagonista

Eppure sul palco c’era molto più di un solo nome. C’era Anna Danesi, capitana della Nazionale femminile, campionessa olimpica e mondiale, che ha passato la fiaccola proprio a Giannelli. C’era l’intero movimento della pallavolo azzurra, reduce da un settembre trionfale che ha riportato l’Italia ai vertici mondiali. "Ma non prendiamocela... è stato bello lo stesso", ha aggiunto Giannelli, chiudendo il suo commento con una nota di sportività. Una risposta di classe a una dimenticanza che ha fatto rumore, ma che non ha scalfito il valore di una squadra che continua a parlare con i risultati.