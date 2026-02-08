Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 8 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Incredibile: Lindsey Vonn crolla dopo pochi metri, l'urlo di dolore devasta Cortina

Incredibile: Lindsey Vonn crolla dopo pochi metri, l'urlo di dolore devasta Cortina

La campionessa americana, col crociato rotto, cade in pista: tutti i dettagli
Valerio Minutiello
3 min

INVIATO A CORTINA - Incredibile alle Olimpiadi: la campionessa Lindsey Vonn cade dopo pochi metri sulla pista di Cortina durante la discesa libera. Il suo urlo ha choccato tutti. La caduta terribile dell'americana ha gelato il pubblico sull’Olympia delle Tofane. Quando Vonn è caduta al primo dosso, nelle tribune è sceso il silenzio: tutti sono rimasti con il fiato sospeso per pochi interminabili secondi. Poi è partito un applauso spontaneo. Sono passati altri lunghissimi minuti in cui tutti si sono messi a guardare notizie sugli smartphone. Poi la speaker ha annunciato: “Facciamo un grande in bocca al lupo a Lindsey, la gara deve proseguire”. Lo show però non poteva proseguire perché Lindsey Vonn urlava dal dolore e non si è più alzata fino all'arrivo dell'elisoccorso.

Tutti in piedi per Lindsey Vonn

Sul maxi schermo è stato proiettato il replay dell’incidente e un grosso “ooooh” si è sentito in tribuna. Fino a quel momento c’era un grande clima di festa e Lindsey era stata presentata come la regina di Cortina. L’incidente ha cambiato l’atmosfera. Quando è arrivato l'elisoccorso è stato ancora più evidente che l'infortunio era serio. Tutti si sono alzati in piedi dalla tribuna e hanno dedicato un lungo tributo a Lindsey Vonn quando hanno visto l'elicottero giallo alzarsi in volo per portarla in ospedale. 

Lindsey Vonn aveva il crociato rotto

Lindsey Vonn aveva deciso di gareggiare nonostante avesse il crociato anteriore del ginocchio sinistro rotto, dopo l'infortunio rimediato nella discesa libera a Crans Montana. Non si è voluta arrendere, ha voluto vivere quelle che a 41 anni saranno probabilmente le sue ultime Olimpiadi. Le immagini sui social mentre sosteneva allenamenti durissimi nonostante l'infortunio avevano stupito tutti. Ha voluto rischiare stupendo il mondo, ma ha pagato un prezzo altissimo. 

 

 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Da non perdere

Discesa libera, la direttaVonn, annuncio shock prima di Milano Cortina

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS