Incredibile: Lindsey Vonn crolla dopo pochi metri, l'urlo di dolore devasta Cortina

INVIATO A CORTINA - Incredibile alle Olimpiadi: la campionessa Lindsey Vonn cade dopo pochi metri sulla pista di Cortina durante la discesa libera . Il suo urlo ha choccato tutti. La caduta terribile dell'americana ha gelato il pubblico sull’Olympia delle Tofane. Quando Vonn è caduta al primo dosso, nelle tribune è sceso il silenzio: tutti sono rimasti con il fiato sospeso per pochi interminabili secondi. Poi è partito un applauso spontaneo. Sono passati altri lunghissimi minuti in cui tutti si sono messi a guardare notizie sugli smartphone. Poi la speaker ha annunciato: “Facciamo un grande in bocca al lupo a Lindsey, la gara deve proseguire”. Lo show però non poteva proseguire perché Lindsey Vonn urlava dal dolore e non si è più alzata fino all'arrivo dell'elisoccorso.

Tutti in piedi per Lindsey Vonn

Sul maxi schermo è stato proiettato il replay dell’incidente e un grosso “ooooh” si è sentito in tribuna. Fino a quel momento c’era un grande clima di festa e Lindsey era stata presentata come la regina di Cortina. L’incidente ha cambiato l’atmosfera. Quando è arrivato l'elisoccorso è stato ancora più evidente che l'infortunio era serio. Tutti si sono alzati in piedi dalla tribuna e hanno dedicato un lungo tributo a Lindsey Vonn quando hanno visto l'elicottero giallo alzarsi in volo per portarla in ospedale.

Lindsey Vonn aveva il crociato rotto

Lindsey Vonn aveva deciso di gareggiare nonostante avesse il crociato anteriore del ginocchio sinistro rotto, dopo l'infortunio rimediato nella discesa libera a Crans Montana. Non si è voluta arrendere, ha voluto vivere quelle che a 41 anni saranno probabilmente le sue ultime Olimpiadi. Le immagini sui social mentre sosteneva allenamenti durissimi nonostante l'infortunio avevano stupito tutti. Ha voluto rischiare stupendo il mondo, ma ha pagato un prezzo altissimo.