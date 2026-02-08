Terza giornata per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 tra medaglie e speranze azzurre. Nel pomeriggio spiccano le finali di biathlon staffetta mista, snowboard, pattinaggio velocità, slittino e pattinaggio di figura. Tra gli italiani più accreditati ci sono quelli del biathlon, Ghiotto nel pattinaggio velocità e Fischnaller nello slittino. Nel primo pomeriggio da segnalare il bronzo di Sofia Goggia nella discesa femminile vinta dalla statunitense Breezy Johnson e turbata dai gravi infortuni di Vonn e Moreno.

16:42

Lorello sempre primo a metà finale

L'azzurro Lorello è ancora primo dopo 5 delle dieci batterie della finale dei 5000 metri del pattinaggio velocità. I migliori però, tra cui gli altri italiani Michele Malfatti e Davide Ghiotto, devono ancora scendere in pista.

16:36

Giacomel felice per l'argento

"Sono molto felice di far parte di questo team ed è speciale gareggiare in posto così. Sono molto fortunato ad essere qui". Queste le parole, in zona mista, di Tommaso Giacomel dopo la medaglia d'argento nella staffetta mista del biathlon a Milano Cortina 2026. "La mia gara è andata bene ho cercato di fare tutto nel miglior modo possibile. Ho cercato di rendere la gara dura sin dai primi metri, ma per noi ragazzi 6 km sono pochi e fare la differenza non è facile", aggiunge Giacomel.

16:25

Lorello al primo posto nel pattinaggio

Dopo tre delle 10 batterie del pattinaggio velocità (5000 metri) Riccardo Lorello è balzato in testa con il tempo di 6'09"22 a pochi decimi dal record olimpico di 6'08"84.

16:22

Vittoria per l'Italia del curling

Quinta vittoria su sette partite per Amos Mosaner e Stefania Constantini, che battono 8-2 la Repubblica Ceca nel round robin del doppio misto di curling e restano in corsa per un posto in semifinale, a cui accedono le quattro migliori squadre su dieci. La coppia azzurra gareggerà nuovamente questa sera, alle 19.05, contro la Gran Bretagna capolista del girone.

16:12

Tra poco l'azzurro Lorello

Il milanese Riccardo Lorello sarà in pista tra poco, con il norvegese Peder Kongshaug, nella terza batteria in questa finale dei 5000 metri del pattinaggio velocità.

16:00

In partenza il pattinaggio

Inizia la gara dei 5.000 metri nel pattinaggio velocità al Milano Speed Skate Stadium. Ci sono 3 italiani in gara.

15:58

Dalmasso raggiante per il bronzo

Raggiante Lucia Dalmasso, dopo aver battuto la connazionale Elisa Caffont e aver conquistato la medaglia di bronzo a Livigno nello slalom parallelo gigante femminile di snowboard: "Ho fatto quello che potevo e ho cercato di spingere il più possibile, va bene così. Medaglia bellissima", ha detto l'azzurra, ai microfoni di RaiSport. Per lei lacrime e sorrisi prima e dopo il podio.

15:56

La gioia di Vittozzi e Wierer

Soddisfatti gli azzurri del biathlon dopo l'argento di oggi, ad Anterselva, nei Giochi di Milano-Cortina, nella staffetta mista. "Sono veramente contenta. Ero più agitata del solito, ma sono riuscita a fare una gran bella staffetta", ha detto, ai microfoni di RaiSport, Lisa Vitozzi. A farle eco Dorothea Wierer: "Sapevamo di avere buone possibilità, oggi ero molto nervosa. Ora godiamoci al massimo questo momento".

15:43

Goggia si tiene stretto il bronzo

Sofia Goggia è felice per il bronzo olimpico conquistato in discesa: "Non ho mai dichiarato di essere qui per vincere, ma è l'obiettivo di tutti gli atleti e per come si era messa la situazione portare a casa un bronzo è straordinario. Sono consapevole che avrei potuto sciare diversamente, ma le cose non vanno mai viste nelle specifico, bisogna avere una visione più generale. Avrei firmato per un bronzo visto come erano andate le prove, il sole scaldava veramente tanto e non sono scesa sul manto duro, compatto e aggressivo che ho visto in ricognizione. Sono contentissima così, era la prima gara, sono andata ancora a medaglia e guardo ai prossimi giorni con fiducia: ho delle bellissime carte da giocarmi e voglio rimanere sul pezzo".

15:35

La delusione di Fischnaller

“Mi dispiace tanto, l’Olimpiade è una bestia più forte di me, proprio non ce l'ho. Mi mancano le parole. C’è stato l'infortunio a inizio stagione e forse lì ho consumato le energie. Sono comunque grato di essere qui, complimenti a Livigno, hanno fatto una pista spettacolare, la gara più bella che abbiamo avuto per il nostro sport. Resto dleuso”. Così Roland Fischnaller, alla sua settima partecipazione ai Giochi, e ancora una volta a secco di medaglie nel gigante parallelo di snowboard. “La continuità nei grandi eventi ci manca proprio. La nostra squadra i grandi eventi non li sa gestire, purtroppo, Consumiamo troppe energie prima, L'obiettivo è di arrivare lì ma non abbiamo la mentalità di arrivare a vincere. Quello ci manca. In qualificazione sono andata forte ma la nostra gara non finiva lì. Più delusione che rabbia, ne ho vissute tante di queste situazioni. Alla fine è solo un gioco”, ha aggiunto.

15:26

Abodi elogia Goggia e incoraggia Vonn

"Secondo giorno e siamo a quattro. Una meravigliosa Sofia Goggia conquista la sua terza medaglia in tre edizioni dei Giochi. Il cielo azzurro di Cortina si riflette nel bronzo di una straordinaria Sofia che in discesa libera incide ancora una volta il suo nome sul libro delle leggende olimpiche". Così Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, su X dopo la medaglia di bronzo in discesa conquistata da Goggia. "Un applauso va anche a Laura Pirovano, a Nicole Delago e uno straspeciale a Federica Brignone che ha dimostrato che la volontà a volte batte la scienza. E forza Lindsey Vonn", scrive ancora il ministro.

15:22

Attesa per il pattinaggio di velocità

Alle 16 inizierà la finale del pattinaggio pista lunga a Milano: Davide Ghiotto è a caccia di una medaglia. In gara anche Riccardo Lorello e Michele Malfatti.

15:12

Il quartetto d'argento

Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono i quattro atleti italiani che hanno vinto l'argento nella staffetta 4x6 mista del biathlon. Oro alla Francia, che ha sopravanzato gli azzurri di 19". Terza la Germania a 1'05"3 dalla Francia. Quarta la Norvegia.

15:11

ITALIA D'ARGENTO NEL BIATHLON

Lisa Vittozzi chiude al secondo posto la statteffa mista. Oro alla Francia, bronzo alla Germania.

15:09

Vittozzi già festeggia

Vittozzi è sicura dell'argento e sta già festeggiando. Oro alla Francia.

15:06

Vittozzi vede l'argento

Vittozzi è quasi certa dell'argento: ora ha oltre 50" di vantaggio sulla Germania. Conduce la Francia con 19" di vantaggio sull'Italia.

15:05

Ultimo poligono: Vittozzi di nuovo seconda

5 su 5 per Vittozzi all'ultimo poligono. Ora l'azzurra è seconda a 2 chilomentri dal traguardo.

15:03

Vittozzi superata: Italia quarta

Germania con Preuss e Norvegia con Kirkeeide superano l'azzurra Vittozzi che ora è quarta.

14:58

Italia seconda ora

5 su 5 per Vittozzi al tiro a terra. L'Italia è ora seconda a 19"3 dalla Francia. Terza la Germania, quarta la Norvegia.

14:55

La classifica nel biathlon

La classifica del biathlon dopo 18,5 km dei 24 di gara: Francia prima davanti a Norvegia a 17"8, Germania a 19"4 e Italia a 20"0.

14:52

Parte l'ultima frazione

Lisa Vittozzi dà il cambio a Dorothea Wierer e parte per la quarta e ultima frazione. L'Italia è ora quarta, ma assolutamente in lotta per il podio.

14:48

Un errore per Wierer

Dorothea Wierer fa un errore al tiro in piedi e ora è quarta dietro a Francia, Norvegia e Germania.

14:45

Malderova oro nello snowboard

L'oro nel gigante parallelo dello snowboard è andato alla ceca Zuzana Maderova, argento all'austriaca Sabine Payer. Terza la nostra Dalmasso.

14:41

Bene Wierer

Ottima Wierer al poligono a terra: 5 su 5 per l'azzurra che riparte per seconda dietro alla Germania.

14:39

In pista Wierer

Terza frazione della staffetta mista del biathlon: per l'Italia c'è ora la fuoriclasse Dorothea Wierer.

14:36

DALMASSO BRONZO NELLO SNOWBOARD

Lucia Dalmasso ha vinto il bronzo nel gigante parallelo dello snowboard a Livigno. Nella finalina per il podio ha battuto l'altra italiana Elisa Caffon.

14:31

Due errori per Hofer

Due errori per Hofer nel poligono in piedi: l'Italia ora è terza a 19"4, tallonata dalla Francia. Germania in testa davanti alla Norvegia.

14:29

Hofer secondo

L'Italia, con Hofer, sale al secondo posto: tra poco ci sarà il tiro in piedi.

14:25

Bene Hofer al poligono

5 su 5 per Hofer al poligono a terra. L'Italia è terza a meno di 3" dal primo posto.

14:22

Primo cambio nella staffetta

Giacomel finisce la sua frazione: gli dà il cambio Lukas Hofer per la seconda frazione. Norvegia prima davanti a Francia, Italia e Germania.

14:18

Giacomel terzo

Ora Giacomel è terzo, dietro a Francia e Norvegia. L'azzurro è a 8" dalla vetta.

14:15

Biathlon, Giacomel vola

Giacomel è in testa: nessun errore per l'azzurro nel primo poligono, due errori nel secondo.

14:10

Giacomel in gara nel biathlon

È iniziata la staffetta mista del biathlon: per gli azzurri c'è in pista Tommaso Giacomel.

14:07

Fischnaller eliminato nello snowboard

Nello slalom gigante parallello dello snowboard il coreano Kim Sangkyum ha eliminano Roland Fischnaller. Tra le donne Lucia Dalmasso ed Elisa Caffont accedono alle semifinali del gigante parallelo femminile. Dalmasso ha battuto ai quarti la polacca Alexsandra Krol-Walas, Caffont ha superato per due centesimi la giapponese Tsubaki Miki. Fuori a sorpresa la pluricampionessa olimpica ceca Ester Ledecka. È quindi sicura una medaglia per l'Italia.

14:02

Tra poco la staffetta mista del biathlon

Alle 14:05 inizia la staffetta mista del biathlon sulle nevi di Anterselva: la squadra italiana è formata da Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer

13:50

Il pomeriggio di Milano Cortina 2026

Terza giornata delle Olimpiadi Invernali: tra poco inizia la staffetta mista del biathlon con l'Italia a caccia del podio.

Milano Cortina